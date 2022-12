Lyt til artiklen

»Et eller andet sted, så føler jeg mig jo lidt dum.«

Sådan fortæller den prisbelønnede forfatter, Leonora Christina Skov, til B.T., efter hun er blevet franarret mere end 20.000 kroner af en falsk mail fra PostNord.

»Men når det kan ske for mig, så kan det ske for alle. Så jeg er nødt til at tale om det og advare andre.«

Tidligere på måneden gik Leonora Christina Skov og ventede på flere pakker, da hun fik besked om, at adressen på en levering var forkert, så derfor skulle der indbetales 16 kroner for en tredje, korrekt levering.

Det hele stemte: Alt var skrevet på formfuldendt dansk, hjemmesiden, hun klikkede sig videre til, lignede den, hun kendte, og så overraskede det hende ikke, hvis en eventuel fejl hos PostNord skulle koste hende ekstra.

Men da hun forsøgte at betale de 16 kroner, mislykkedes autorisationen med MitID.

I stedet tikkede en sms ind fra Jyske Bank. Der var blevet reserveret 2863,75 euro på hendes kort. Et noget andet beløb, end de 16 kroner, hun fik afvist.

Straks spærrede Leonora Christina Skov sit kort. Men banken fortalte hende, at de ikke kunne annullere betalingen på de mere end 21.000 danske kroner. Hun kunne højest gøre indsigelse, når beløbet var trukket.

Efter et par »bitre dage« gik det heldigvis efterfølgende stærkt med at få alle pengene tilbage af Jyske Bank – bortset fra den egenbetaling på 8.000 kroner.

»Det synes jeg også er spændende, at banken uden min tilladelse kan trække 8.000 kroner fra min konto, når de ikke kan stoppe en betaling, som de ved er svindel,« siger Leonora Christina Skov.

Men faktisk har Jyske Bank både loven og praksissen på deres side.

»De 8.000 kroner skyldes, at banken mener, hun har udvist såkaldt grov uagtsomhed – det følger betalingsloven,« forklarer Uffe Rabe Krag, der er politisk chef for trygt forbrug i Forbrugerrådet Tænk.

Det beløb mener både Leonora Christina Skov og Forbrugerrådet dog er alt for højt.

Men desværre fastslås beløbet i »stort set alle sager«, der klages over i det finansielle ankenævn.

»Der sker en for streng tolkning af, hvad grov uagtsomhed er, for det er ikke fulgt med tiden i forhold til, hvor dygtige de her svindlere er blevet og den grad af manipulation, der sker,« mener Uffe Rabe Krag.

»Med den praksis, der er i det finansielle ankenævn, mener både dommere og banker, at de kan stille meget høje krav til, hvad forbrugerne skal kunne gennemskue.«

Ifølge Forbrugerrådets politiske chef, er det besynderligt, at Jyske Bank stadig trækker en egenbetaling på 8.000 kroner af Leonora Christina Skov, når MitID-autorisationen ikke gik igennem.

»Det virker jo til, at banken har opfanget svindlen. Og så burde det varslingssystem også være en beskyttelse for kunden,« siger Forbrugerrådets politiske chef.

Selv er Leonora Christina Skov nået dertil, hvor hun afventer svar på sin klage til Jyske Banks juridiske afdeling.

»Jeg vil gerne have vide, hvordan jeg skulle have opført mig 'groft uforsvarligt', for det overrasker mig,« siger Leonora Christina Skov.

»Godkendelsen gik aldrig igennem, og jeg spærrede mit kort lige efter. Selvfølgelig har jeg da klikket på det her link, og jeg skulle da aldrig have betalt de 16 kroner – det er heller ikke fordi, jeg synes, jeg skal holdes skadesløs – men der må da være et sted midt imellem fuldstændig skadesløs og 8.000 kroner. Det er sgu da mange penge!«

Dernæst venter muligvis en klagesag i Det finansielle ankenævn.

»Jeg er mismodig i forhold til at få mine penge igen, men jeg er ikke mismodig omkring at få gjort opmærksom på, at det her faktisk er, hvad man kan risikere: At få hævet 21.000 kroner på sin konto af nogle kriminelle, uden nogen gør noget, og man kan risikere at betale 8.000 kroner af egen lomme på et eller andet uklart grundlag. Det er vildt, hvor meget skyld og ansvar, forbrugeren får – nemlig det hele.«

Hos Forbrugerrådet Tænk anbefaler man forfatteren at tage kontakt til ankenævnet.

Dernæst håber man, at en af sagerne en dag bliver anket videre civilt i en byret for at kunne ændre den – for forbrugerne meget nedslående – praksis i nævnet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jyske Banks juridiske direktør, Martin Skovsted-Nielsen.