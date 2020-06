'Han kommer aldrig med. Han er håbløs. Find en anden støttegruppe – Møldrup er umulig. Kærlig hilsen.'

Svaret fra Mads Steffensen var klart og kontant, da repræsentanter fra Facebook-gruppen 'Flemming Møldrup i Mads og Monopolet' spurgte P4-værten, om det ikke snart er på tide, at hans faste sidekick fra 'Kender du typen?' bliver en del af panelet i det populære radioprogram.

Mads Steffensen kan også finde på at lægge et billede på Instagram af begge sine eksperter, Flemming Møldrup og Anne Glad, men blot skrive:

'Nu går vi snart i gang igen med nye optagelser. Tror, I kan se det i fjerneren i starten af juni. Har virkelig savnet Anne.'

Flemming Møldrup, Mads Steffensen og Anne Glad. Foto: Svend Thomsen

Hvis Flemming Møldrup ikke bliver ignoreret, så bliver han decideret trynet af sin vært, der udnytter enhver situation på både tv og de sociale medier til at lave sjov med sit yndlingsoffer.

Men Mads Steffensens behandling af Flemming Møldrup er det klokkeklareste eksempel på, at 'den man tugter, elsker man', fortæller de to mænd til B.T.

»Intet af det har rod i virkeligheden. Men det ræsonnerer godt blandt folk. Folk synes, det er pissesjovt, så han gør så meget ud af, at han bedre kan lide Anne. Det er en god formel til sociale medier, men vi ses jo privat og har en vinylklub sammen med Troels Lyby, hvor vi køber plader sammen. Vi hygger sammen,« siger Flemming Møldrup og tilføjer:

»Man skal huske, at Mads er vært for to eksperter, og så kan han da godt nogle gange synes, det er sjovt at skubbe til mig og pirre mig. Så sker der også lidt på hans konto.«

Foto: Laura Rode Nygaard

Mads Steffensen tøver dog ikke med at tale om Flemming Møldrup i endnu flottere vendinger, da B.T. senere taler med ham.

»Flemming er min gode ven. Vi har næsten været venner fra første gang, vi mødte hinanden. Der var et eller andet, der klikkede. Vi har det bare skidesjovt, og vi kan snakke om alt muligt. Han er hudløst ærlig og ægte,« siger han.

»Nogen gange kan jeg se i hans øjne, at han er på glatis, efter jeg har stillet et spørgsmål, og så synes jeg, det er sjovt at få ham derud. Det er, som om han er en mand med 100 knapper, og jeg kan selv vælge, hvilken jeg vil trykke på,« tilføjer Mads Steffensen med et smil med henvisning til drillerierne.

Radio- og tv-vært Mads Steffensen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Foruden de små kærlige spydigheder, så har Mads Steffensen og Flemming Møldrup også en leg i gang, som internt på 'Kender du typen?'-produktionen kaldes 'Luk øjnene, åbn munden'.

Den går ud på, at Mads Steffensen skal se, om han undervejs i programmet kan få sin ekspert til at lukke øjnene og for eksempel smage på en madvare, som ugens type ynder at spise. Fordi han ved, at det er ubehageligt for Flemming Møldrup.

»Det gider jeg bare ikke gøre på fjernsyn. Der må også være en grænse,« siger Flemming Møldrup, inden han afslører, at det altså ikke kun er Mads Steffensen, der synes, han skal drilles.

»Redaktionen kan godt lide at skrive 'Luk øjnene, åbn munden' ind i manuskriptet med jævne mellemrum, for de ved, der kommer en scene ud af det, Og Mads gør jo tit bare det, der står i manus,« siger han.