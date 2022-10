Lyt til artiklen

Det var en hel række af sygdomme, der midt i oktober tog livet af 'Harry Potter'-stjernen Robbie Coltrane.

Det afslører dødsattesten, som blandt andre Mirror har fået indsigt i.

72-årige Robbie Coltrane spillede i de otte 'Harry Potter'-film den gæve halvkæmpe Hagrid, der især var kendt for sin højde og drøjde.

Men netop størrelsen endte også med at slå ham ihjel, afslører dødsattesten, der blandt andet nævner fedme som en af dødsårsagerne sammen med diabetes, organsvigt flere steder i kroppen, luftvejsinfektion og en blokade i hjertet.

Robbie Coltrane sammen med sine 'Harry Potter'-kollegaer Alfonso Cuaron, David Heyman, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Alan Rickman og Chris Columbus. Foto: DON EMMERT

Herudover havde han en blodforgiftning, der havde spredt sig til store dele af kroppen.

Selvom rollen som nøglebæreren Rubeus Hagrid kommer til at stå for en stod del af hans eftermæle, har Robbie Coltrane – der lystrede det borgerlige navn Anthony Robert McMillan – også spillet med i James Bond-filmene 'GoldeEye' og 'The World Is Not Enough'.