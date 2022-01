»Amen, hvem faen gad også sidde på et fly til Maldiverne lige nu!!!«

Sådan lyder det ironisk fra tv-vært Christiane Schaumburg-Müller i et opslag på Instagram, efter hun har aflyst sin og kærestens ferie til øgruppen i det indiske ocean.

»Det er jo ikke fordi, at turen var bestilt i dårlig tid … og at man havde glædet sig til den i like forever! Næ nej, det er også godt, at den er aflyst, så jeg kan nyde smukke januar hjemme,« ironiserer hun videre.

I opslaget skriver den 39-årige 'Vild med dans'-vært, hvordan hun og kæresten, ejendomsmilliardæren Daniel Åxman, havde undersøgt de foranderlige coronaregler for landet inden, de skulle afsted.

Ville du aflyse en udlandsrejse, hvis du kunne risikere at komme i corona-karantæne?

Men her fik kæresteparret fortalt af deres hotel, at de kunne risikere at skulle i fjorten dages karantæne, da deres hotel havde obligatorisk coronatest inden hjemrejse.

»Men bare tanken om, at der er en mulighed for ikke at skulle se ens børn i hvad der så potentielt kunne blive +3 uger, haha, det kunne jeg ikke!« forklarer Christiane Schaumburg-Müller om, hvorfor ferien måtte aflyses.

Ikke mindst fordi hun netop har haft corona, og derfor kan risikere at teste positiv alligevel.

Sidenhen har hun dog fundet ud af, at hun har misforstået reglerne, skriver hun i en opfølgende story på Instagram.

Christiane Schaumburg-Müller og kæresten Daniel Åxman. Tv-værten har den femårige søn Constantin med rapperen L.O.C., mens rigmanden også har børn fra et tidligere forhold. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Christiane Schaumburg-Müller og kæresten Daniel Åxman. Tv-værten har den femårige søn Constantin med rapperen L.O.C., mens rigmanden også har børn fra et tidligere forhold. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Der er nemlig ifølge den danske ambassade i New Delhi krav om en frisk og negativ pcr-test inden ankomsten til Maldiverne, men inden hjemrejsen til Danmark skal man ikke fremvise en negativ pcr-test.

Det er kun et krav, hvis man har boet i et såkaldt guesthouse – et overnatningssted inde blandt lokalbefolkningen – eller har haft symptomer på corona.

Men det er et ganske almindeligt resort, Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman skal bo på, forsikrer hun.

Hun tager dog misforståelsen, der resulterede i en aflyst, men fuldt refunderet ferie, med oprejst pande.

»Det er, som det er. Det passede også fint nok – vi havde en del arbejde alligevel i denne her uge,« skriver den 39-årige iværksætter i storyen, hvor hun også fortæller, at turen til Maldiverne i stedet er fremskudt til marts.