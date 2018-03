Den populære tv-vært Cecilie Hother barsler med bryllupsplanlægning, og der er næppe tvivl om, at den 39-årige relativt nybagte mor kommer til at se fantastisk ud, når dagen oprinder.

Hun gør i hvert fald selv en stor indsats for at komme af med nogle ekstra kilo, som hun fortæller havde sat sig på kroppen, da hun blev gravid med datteren Ellinor.

Over for Billed Bladet fortæller Cecilie Hother, at hun følger ‘5-2-kuren,’ der går ud på, at man spiser normalt i fem dage for derefter at faste i to dage.

»Det er ikke fordi, jeg ikke spiser noget, når jeg faster. Jeg spiser bare mindre og tænker mere over, hvad jeg propper i munden,« siger Cecilie Hother, der dog også afslører, at hun er født med en sød tand og derfor ikke siger nej, hvis hun bliver budt på dessert.

Derudover har hun lagt træning ind som en fast del af tilværelsen, og således har hun nu stødt tabt seks kilo.

Cecilie Hother blev i efteråret forlovet med kæresten Thomas Gregers Honoré.

Hun mødte sin kommende mand for otte år siden, da de begge cyklede til Paris med Team Rynkeby. De blev kærester i 2014, og blev for halvandet år siden forældre til en lille pige.

Men datoen for brylluppet står på ingen måde klar, fortalte hun til BT i januar.

»Vi har ikke rigtig fået planlagt noget endnu. Vi har heller ikke fundet en dato. Det bliver nok en af de lange forlovelser, må vi nok erkende. Der er så meget andet at se til, og jeg vil gerne have, at der skal være god tid til at arrangere et stort bryllup. Jeg ved ikke, om det bliver i kirke, eller om det for eksempel skal være på en strand. Alt har været og er fortsat oppe at vende,« lød det dengang.