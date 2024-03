Meldingen om June Bellis død kommer som et chok for de fleste. Også for entertaineren Bubber, der har kendt både June og Peter Belli perifert gennem mange år.

»Det var jo sådan, at hvis man sagde Peter Belli, så sagde man også June, fordi der var et par, der altid kom og lavede tingene sammen,« fortæller Bubber.

Han har gennem sit liv i underholdningsbranchen mødt både Peter og June Belli mange gange. Og selv om han ikke var private venner med parret, så efterlod de et stort indtryk på ham.

»Jeg har interviewet Peter Belli og lavet nogle småting med familien gennem mange år, og vi har mødt hinanden på nogle festivaler,« fortæller Bubber, der også lyder det borgerlige navn, Niels Christian Meyer.

valgpanel til B.T. 2019 tv-vært Bubber Foto: Nils Meilvang

Han husker især, hvordan June Belli altid sørgede for sin mand, Peter Belli.

»Hun sørgede jo fuldstændig for ham hele vejen igennem, og de seneste år, der havde de den der camper, som de kørte rundt i på festivalerne med, og den har jeg også været inde og og se. Den var fantastisk,« fortæller Bubber.

Han kender parret helt tilbage fra tiden på Kanal 2, hvor han blandt andet var hjemme og interviewe dem. Dengang Belli-parrets tre børn, Chano, Michel og Natasja var små.

I dag er de alle voksne.

Peter Belli sammen med June Belli. Foto: Betina Garcia

»Så jeg er gennem livet stødt på ham on og off,« siger Bubber, der også fortæller, at deres liv krydsede på andre måder.

For eksempel arbejder han i dag i Cirkus Arena, hvor Peter Belli tilbage i 80erne var sprechstallmeister.

Det var June Belli, der selv havde en tilknytning til cirkus, da hendes mor var sandsigersken Corinta i Ronalds Cirkus, der ifølge Bubber introducerede sin mand for cirkuslivet.

»Jeg tror, at hun var Peter Bellis et og alt. Hun sørgede jo for ham på alle mulige måder,« fortæller Bubber.

Rød løber fra Dansh Music Awards i Forum 2014. Her er det Peter Belli og June. Foto: Asger Ladefoged

Meldingen om June Bellis død kom torsdag middag.

Hun døde onsdag, oplyser Peter Bellis tidligere pladeselskab i en pressemeddelelse på vegne af familien.

'Det er med stor sorg, vi må meddele, at vores elskede mor, mami og svigermor, June Belli, er gået bort,' skriver de og oplyser, at hun sov stille ind i sit hjem.

Det fremgår ikke, hvad hun døde af.

June Belli blev 75 år.

Hun døde blot ni måneder efter sin mand, Peter Belli, der døde den 8. Juni efter længere tids sygdom.

Parret havde været sammen i 58 år. De efterlader sig de voksne børn Chano, Michel og Natasja