Oprah Winfrey har i den grad formået at få en række ellers fåmælte stjerner i tale det seneste års tid.

Først var det prins Harry og hertuginde Meghan, som talte ud om deres beslutning om at forlade det britiske kongehus, og senest var det sangerinden Adele, som fortalte om alt fra sit vægttab til sin skilsmisse.

Og nu er det tilsyneladende lykkes den 67-årige talkshowvært at hive endnu en kendis ind til et stort tale-ud-interview.

I hvert fald antyder ingen andre end Britney Spears i en video på sociale medier, at hun vil fortælle sin historie til Oprah Winfrey i den nærmeste fremtid. Det skrive Page Six.

Oprah har tidligere interviewet prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: Handout . Vis mere Oprah har tidligere interviewet prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: Handout .

Popstjernen delte videoen natten til onsdag dansk tid.

Det er den første detaljerede udtalelse, som hun deler, siden hun for få dage siden fik droppet det 13 år lange formynderskab, som hendes far har haft over hende.

»Jeg kan ligeså godt fortælle lidt om mine tanker her, før jeg fortæller alt til Oprah,« skriver sangerinden til videoen.

I videoen takker hun blandt andet #FreeBritney-bevægelsen for at 'redde hendes liv':

I might as well do a hint of my thoughts here before I go and set things square on @Oprah !!!!! pic.twitter.com/Gf3ckusc5S — Britney Spears (@britneyspears) November 17, 2021

»I er for seje. Min stemme var lydløs og truet så længe. Jeg havde ikke mulighed for sige fra eller sige noget som helst, men I spredte opmærksomhed omkring, hvad der foregik,« siger hun.

I videoen fortæller sangerinden også, hvor glad hun er for, at hun nu er en fri kvinde.

»Jeg er taknemmelig for hver eneste dag. Jeg er taknemmelig for, at jeg har nøgler til min bil, og at jeg kan være en selvstændig kvinde, som har et bankkort, og som har set kontanter for første gang i en evighed, så jeg selv kan købe ting.«

Britney Spears løfter også lidt af sløret for, hvad hun vil bruge sin tid på, nu hvor formynderskabet er afsluttet.

Britney Spears. Foto: VALERIE MACON Vis mere Britney Spears. Foto: VALERIE MACON

Hun fortæller, at hun blandt andet vil være fortaler for folk, der lider af sygdomme, som – ligesom hun gjorde – er endt i 'systemet', som hun kalder det.

»Jeg er en stærk kvinde, så jeg kan kun gisne om, hvad systemet har gjort mod de folk, der er rigtig syge.«

Formynderskabet over Britney Spears blev officielt afsluttet fredag 12. november.

Dommeren opsagde værgemålet uden at kræve nogen yderligere mentalevaluering af Britney Spears, som der ellers tidligere var tale om skulle være et krav.



Page Six har forsøgt at få en kommentar fra Oprah Winfrey om, hvorvidt det er rigtigt, at hun skal interview Britney Spears, men talkshowværtens repræsentanter er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser.