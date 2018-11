Den gravide sangerinde er særligt glad disse dage.

I starten af september kunne sangerinden Anne Gadegaard afsløre, at hun er gravid, og at hun og kæresten skal være forældre til januar.

Senere kunne hun løfte sløret for, at parret venter sig en lille pige.

Den sidste tid har derfor stået på den helt store planlægning, så alt kan blive perfekt, til den lille ny ankommer. Heldigvis kan ‘Melodi Grand Prix’-stjernen og hendes kæreste nu sætte hak ved et af de helt store punkter:

– Endelig kom dagen hvor jeg kan fortælle jer, at min kæreste og jeg har fået en lejlighed. Ikke bare en toværelses lejlighed, som jo egentlig var det eneste, vi havde tænkt kunne lade sig gøre, men en treværelses lejlighed. Så nu kan vores lille baby pige også få et værelse for sig selv. Det er virkelig fantastisk! Mange af jer ved, at vi har ledt og ledt efter en lejlighed i København. Desværre har det bare slet ikke været muligt, fordi alle andre også leder efter en lejelejlighed, forklarer Anne på sin blog og fortsætter:

– Vores budget hed 10.000 om måneden, og det var bare ikke til at finde. Jeg synes ellers 10.000 kroner er vildt mange penge, men åbenbart ikke nok. Vi skulle op omkring de der 12.000 kroner, og så kunne vi kun få en lille 45 kvm lejlighed. Og der bliver jeg sgu lidt for jyde. Det nægter jeg simpelthen at give. Men nu har vi fået den dejligste lejlighed lidt udenfor København. Og heldigvis stadig sådan så jeg kan cykle til og fra ting. Længere er der ikke, så det er dejligt.

Sangerinden fortæller, at hun nu er gået i indretnings-mode, og at hendes kæreste indtil videre lader hende styre det hele, hvilket hun er godt tilfreds med. Hun er derfor for alvor begyndt at lede efter fine ting til det nye hjem.

