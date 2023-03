Lyt til artiklen

Serieskaberen Justin Roiland er blevet frikendt for de anklager om vold i hjemmet, der tidligere i år fik ham fyret fra sin egen tv-serie 'Rick and Morty'.

Det bekræfter Kimberly Edds, der er talsperson for statsadvokaten i Orange County, overfor Variety.

»Vi afviste anklagerne, som følge af at have utilstrækkelige beviser til at bevise sagen ud over enhver rimelig tvivl,« lyder det.

Justin Roiland giver i et opslag på sin Instagram-profil udtryk for, at sagen er endt helt som forventet for hans vedkommende.

'Jeg har hele tiden vidst, at de påstande var falske – og jeg har aldrig været i tvivl om, at denne dag ville komme. Jeg er taknemmelig for, at denne sag er blevet afvist, men samtidig er jeg stadig dybt rystet over de forfærdelige løgne, der blev fortalt om mig i løbet af denne proces,' skriver serieskaberen og tilføjer:

'Mest af alt er jeg skuffet over, at så mange mennesker var så hurtige til at dømme mig uden at kende fakta, udelukkende baseret på udtalelser fra en forbitret eks, der forsøgte at omgå en retfærdig proces og få mig 'cancelled'.'

Justin Roiland skriver derudover, at han finder det »skammeligt«, hvis dette skulle være lykkedes, men at han nu vil gøre sit for at »komme videre« og »fokusere både på sine kreative projekter og på at genoprette sit gode navn«.

Justin Roiland og Dan Harmon skabte den populære animationsserie i 2013. Foto: Evan Agostini Vis mere Justin Roiland og Dan Harmon skabte den populære animationsserie i 2013. Foto: Evan Agostini

Sammen med Dan Harmon skabte Justin Roiland i 2013 den animerede tv-serie 'Rick and Morty', som siden har opnået voldsom popularitet.

Efter sigtelserne, der lød på partnervold med legemsbeskadigelse til følge og frihedsberøvelse, blev Justin Roiland i slutningen af januar fyret af produktionsselskabet Adult Swim.

Foruden at være medskaber af 'Rick and Morty', lægger Justin Roiland stemme til de to hovedkarakterer Rick og Morty.

Hvorvidt, han får lov til dette igen, er dog endnu uvist.