Holger Rune kommer til at svømme i penge de kommende dage.

For den danske tennisstjerne bliver forgyldt ved sæsonfinalen i Torino, som begynder søndag.

Præmiepengene ved den prestigefyldte turnering, hvor de otte bedste spillere i 2023 mødes, er nemlig absurd høje.

Allerede ved blot at kvalificere sig til sæsonfinalen kan Holger Rune indsætte hele 2,2 millioner kroner på sin bankkonto.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Danskeren er i forvejen garanteret tre kampe i gruppespillet, og derfor kan det vilde beløb stige endnu mere.

Hver sejr i gruppespillet kaster nemlig hele 2,7 millioner kroner af sig, og derfor kan den danske komet altså tjene over otte millioner, hvis han gør rent bord i de første tre kampe.

Gør han det, så har stortalentet pludselig en gylden mulighed for at vinde yderligere 7,6 millioner kroner, hvis det bliver til en sejr i en eventuel semifinale.

Og formår den 20-årige dansker først at komme i finalen, så er der hele 15 millioner ekstra på spil ved en samlet sejr.

Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

Med andre ord: Hvis Holger Rune formår at vinde samtlige kampe i Torino, så kan han rejse derfra med hele 33,4 millioner kroner i præmiepenge.

Altså et markant større beløb end ved de fire grand slam-turneringer, som ligeledes bliver spillet hvert år.

Det er dog ikke kun de enorme millionbeløb, der er på spil i det norditalienske den kommende uge.

For der er ligeledes adskillige ranglistepoint at hente for de otte spillere, der har fået en invitation til turneringen.

Hver sejr i gruppespillet kaster 200 point af sig, inden en eventuel semifinaletriumf udløser 400 point.

En sejr i finalen belønnes derefter med 500 point, og derfor er der mulighed for at hente hele 1.500 point, hvis man går ubesejret igennem turneringen.

Der er lodtrækning til sæsonfinalen i Torino torsdag eftermiddag.