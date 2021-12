Foran med fire mål i midten af anden halvleg og knusende tæt på en historisk VM-finale.

Det var virkeligheden for de danske kvinder, der lige akkurat ikke kunne stå distancen mod de franske stjerner fredag aften og i stedet tabte semifinalen 22-23.

Efterfølgende var det derfor også en ramt dansk landstræner, der alligevel forsøgte at se et glimt af lys midt i mørket.

»De er omend mere ked af det, end jeg er. Jeg synes fandeme, det var synd for os. Ikke kun for dem, men for os som hold. Jeg synes, vi har vist rigtig meget i den her turnering, og udover at nå en semifinale, så var en af delmålsætningerne også at bevise over for os selv og over for alle andre, at vi havde et hold, der kunne spille lige op om mod Frankrig og måske endda vinde over dem.«

Tårerne trillede ned ad kinderne på flere af de danske spillere efter det dramatiske opgør, og efterfølgende var det også rendyrket skuffelse, der fyldte i de mange interviews.

Men midt i frustrationen handler det nu også om at se fremad, understreger Jesper Jensen.

For selvom det ikke bliver til hverken guld eller sølv for de danske kvinder, så er der fortsat meget på spil søndag..

»Lige nu er det svært at tænke på en bronzekamp. Men jeg kan rolig svare på, om det ville være stort for det her hold og for dansk kvindehåndbold i det hele taget at vinde en VM-bronzemedalje. Det ville være kæmpestort. Det ved vi også godt.«

»Vi prøvede sidste år at tabe bronzekampen, så vi ved godt, hvad vi går ind til søndag, og selvom det er tough lige nu, så må vi også vise, at vi er ‘toughe’ selv og selv rejse os ved det træ, vi er faldet. Der vil være folk, der er skuffede og kede af det, men så må der være nogen, der trækker det i den rigtige retning, og jeg skal selvfølgelig være forrest på det skib og vise vejen for spillerne.«

I bronzekampen venter værtsnationen Spanien, der fredag aften tabte deres semifinale til Norge.