Lars Christiansen ved det godt.

Legenden, der er en del af Hall of Fame, har en fantastisk håndboldkarriere bag sig.

Men det var også ved at tage overhånd for den 50-årige dansker. Så meget, at det var ødelæggende for hans familie.

Det fortæller han i et interview med Politiken.

Lars Christiansen og Christina Roslyng i 2015. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Christiansen og Christina Roslyng i 2015. Foto: Henning Bagger

»På et tidspunkt prioriterede jeg håndbolden så meget, at jeg glemte familien. Jeg mistede mit ægteskab, fordi jeg var for egoistisk og glemte, hvad der var allervigtigst,« siger Lars Christiansen.

Manden med de 338 kampe på det danske landshold – som aldrig nogensinde er overgået – er i dag gift med Christina Roslyng, der selv er tidligere landsholdsspiller.

Parret blev gift 1. juli 2006. Men ægteskabet holdt kun tre år, inden de to valgte at blive skilt.

På grund af Lars Christiansens forkerte prioriterer.

»Det kunne jeg godt have navigeret anderledes i. Men jeg har været heldig at få kærligheden tilbage. Min kone og jeg fandt sammen igen, efter at vi havde været fra hinanden i tre år, og har nu to sønner på 7 og 16 år,« siger han.

Christina Roslyng og Lars Christiansen lærte hinanden at kende, da de spillede samme plads hos håndboldkvinderne- og herrerne – nemlig venstre fløj.

Parret har børnene Frederik, som er den ældste, og August.