Hr. og fru Jørgensen er fast inventar, når deres datter, landsholdsspilleren Kristina Jørgensen, er på banen for det danske håndboldlandshold.

Mor og far er begge iført røde landsholdstrøjer – naturligvis med nummer 23, som Kristina Jørgensen spiller i på landsholdet.

»De er der altid, og jeg er bare rigtig glad og virkelig stolt over, at de altid er der og bakker mig op lige meget hvad. Så det er jeg virkelig glad for,« siger Kristina Jørgensen efter sejren i den sidste gruppekamp ved EM mod Sverige.

Nu går turen til Sloveniens hovedstad, Ljubljana, og her skal forældrene naturligvis også med.

Kristina Jørgensen havde også forældrene med på sidelinjen, da hun og resten af det danske landshold besejrede Sverige i den sidste gruppekamp ved EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kristina Jørgensen havde også forældrene med på sidelinjen, da hun og resten af det danske landshold besejrede Sverige i den sidste gruppekamp ved EM. Foto: Liselotte Sabroe

For de følger datteren i tykt og tyndt, ligegyldigt hvor i verden Danmark skal spille slutrunde.

»De arbejder bare på andre tidspunkter, og så har de ikke juleferie, så arbejder de der. Så har de lidt kortere sommerferie, så de kan komme med,« fortæller hun.

Til daglig spiller Kristina Jørgensen i den franske klub Metz med landsholdskammeraten, Louise Burgaard, som også har vinket op til hr. og fru Jørgensen på sidelinjen efter Danmarks kampe.

»Hun (Burgaard, red.) ser også mine forældre, når de er i Frankrig, så det er mega dejligt,« lyder det fra Jørgensen, som dog afviser, at forældrene er med for at motivere landsholdsspilleren.

Louise Burgaard (tv.) ser også meget til Kristina Jørgensens forældre, når de er på besøg i Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Louise Burgaard (tv.) ser også meget til Kristina Jørgensens forældre, når de er på besøg i Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er selvfølgelig altid dejligt, at de støtter en, men jeg er rigeligt motiveret,« siger hun med et grin.

Nu kan hun tage Burgaard og resten af landsholdet under armen, for onsdag går turen til Ljubljana.

Her venter mellemrunden, hvor Danmark skal møde Ungarn, Kroatien og Norge.

Du kan naturligvis følge alle tre kampe live lige her på bt.dk.