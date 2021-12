Dåseøllen var for længst knappet op, og smilet gik fra øre til øre.

»Jeg har det meget bedre, end jeg plejer at have det, når jeg tager hjem fra et mesterskab,« sagde en jublende Sandra Toft efter bronzekampen.

Medaljen var endnu ikke hængt om halsen, men dens betydning var ikke til at tage fejl af, fortalte Toft, der umiddelbart ikke var mærket af den skade, der sendte hende ud af lørdagens træning.

»Jeg er meget glad. Det er min første medalje, jeg har været med til siden 2008, så den er rigtig dejlig,« sagde målvogteren.

Selvom det var svært at sætte ord på betydningen, var det tydeligt at se. Allerede da hornet havde lydt, begyndte tårerne at trille, og det fortsatte, mens Sandra Toft trådte frem og modtog sin pris som 'Kampens Spiller'.

»Det tror jeg, man kunne se det sidste minut inde på banen og bagefter. Jeg er en person med følelserne uden på tøjet. Nu har jeg ventet på den medalje i mange år. Det var rigtig dejligt. Jeg synes, det er flot, vi gør det i Spanien mod Spanien,« sagde hun og var lykkelig over, at kampen ikke blev nervepirrende.

Den endte derimod med en sikker dansk sejr på 35-28, og Sandra Toft fortalte efter kampen, at hun hurtigt i løbet af anden halvleg kunne mærke, at den var hjemme.

»Jeg jublede da også med fire minutter igen ude på bænken, hvor jeg fik at vide: 'Ikke jinxe den!' Der var jeg sådan lidt 'Come on, altså!'« sagde hun med et stort smil om beskeden, som hun fik fra Louise Burgaard.

Og ud over endelig at have fået medaljen glæder Sandra Toft sig også til en særlig ting. For hun har skullet høre lidt for, hun ikke var med til at vinde bronze ved VM i 2013.

»Ja. Aldrig nogensinde mere skal jeg svare på 2013!« sagde hun nærmest råbende efterfulgt af et grin.

Et lille grin var også, hvad der kom, da hun blev spurgt til lørdagens lille drama, hvor hun altså måtte udgå fra træningen. Men bronzekampen var aldrig i fare for Sandra Toft, der fik en lille forstuvning.

»Det er bare TV 2, der pisker en stemning op som altid. Det var bare lidt tape, og så var den fin,« lød det fra en kæk og storsmilende landsholdsstjerne, inden hun tog hele runden i medierne for til sidst at gå jublende ned i omklædningsrummet til sine holdkammerater.