København Håndbold fra kvindernes bedste række skifter cheftræner til sommer.

Claus Mogensen stopper efter en gensidig aftale efter seks år på posten, skriver klubben på sin hjemmeside.

»København Håndbold starter fra sommeren nye kommercielle og sportslige planer, og derfor er det oplagt også at lave et skifte på trænerposten.«

»Det er altid sørgeligt at skulle stoppe et så succesfuldt samarbejde som det, klubben og jeg personligt har haft med Claus, men jeg vælger at se tilbage på seks succesfulde år, hvor vi har vundet titler sammen, rejst sammen og bygget holdet sammen,« siger klubejer Kim Mikkelsen.

Mogensen kalder tiden i København Håndbold for den bedste i sin trænerkarriere og fremhæver blandt andet DM-guldet i 2018, sølvet i 2017, Super Cup-titlen i 2018 og de europæiske kampe.

»Jeg har og har altid haft en fantastisk tid i København Håndbold, men det er et passende tidspunkt at søge mod nye udfordringer og for klubben at få nye øjne på.«

»Det har været et privilegie at være i klubben, hvor jeg godt tør sige, at vi har ligaens bedste rammer med dygtige fagfolk omkring holdet og deraf et meget stærkt træningsmiljø, som også involverer et stærkt samarbejde med FIF,« siger Claus Mogensen.

København Håndbold tilføjer, at klubben snarest muligt vil præsentere sin nye cheftræner.

Under Mogensens ledelse ligger København Håndbold aktuelt nummer seks i kvindernes håndboldliga, hvor de otte bedste hold går videre til slutspillet.