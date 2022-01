Fredagens eftermiddagstræning for det danske EM-hold stod i skyggen af nyheden om, at coronasmitten har meldt sin ankomst i den danske trup.

Fælden klappede for veteranen Hans Lindberg, der nu som minimum må tilbringe de næste fem dage alene på sit hotelværelse i Budapest.

Det helt store spørgsmål er nu, om Lindberg bliver den første i en række af danske coronapositive. Truppen ryger nu over i et hyppigere testflow, som skal give svaret på det spørgsmål.

»Hans bliver testet igen nu, for vi skal være helt sikre på, hvordan hans smitte udvikler sig. Og vi andre skal testes igen i aften – og så formoder jeg, at vi skal testes hver dag fra nu af. Det vil vi i hvert fald opfordre til,« fortæller Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen.

Indtil videre har protokollen lydt, at hold uden registrerede smittetilfælde blot skal pcr-testes hver 48. time.

»Men vi har – held i uheld – haft en periode, hvor vi skulle skifte hotel og testes tre dage i træk. Så heldigvis har vi en to dage gammel test på Hans, der var negativ. Og derved kan vi også sige, at han er i et tidligt stadie af sin smitte – og forhåbentlig kan han så ikke have nået at smitte andre.«

»Og så har han heldigvis også boet på enkeltværelse, fordi han kom sent herned,« lyder det fra Morten Henriksen.

Det er med spænding, at den danske lejr har afventet de testresultater, der kan få så stor sportslig betydning.

»Det er vores læge, Morten Storgaard, der får dem. Han er covid-officer, som det flot hedder.«

»Jeg fik nyheden først fra Morten, og så mødtes vi i en lille gruppe. Og så overleverede vi nyheden til Hans. Han var heldigvis ikke sammen med holdet,« fortæller sportschefen.

Hans Lindberg har stadig en mulighed for at træde ind i turneringen igen.

»De normale regler siger, at han på femtedagen kan tage den første test. Og er den negativ, kan han 25 timer senere tage en ny test – og er den negativ, eller viser den en CT-værdi over 30, kan han træde ind i truppen igen.«

Det danske hold har både på hotellet i Debrecen og i Budapest fuldstændig isoleret sig på værelser og i et dansk fællesrum. Men samtidig har nogle af de andre hold haft et langt mere afslappet forhold til coronaboblen.

Det har ikke været en succes, mener Morten Henriksen.

»Man har opereret med et tillidsprincip. 'Opfør jer nu ordentligt' – med løftet pegefinger. Jeg sidder ikke i EHF, men skal jeg analysere på det tillidsprincip, så vil jeg sige, at det ikke har fungeret.«

»Der er nogle hold, der ikke gebærder sig på samme måde, som vi gør. Det er tydeligt, at det ikke fungerer helt.«

Og selvom coronavirussen har godt tag i europamesterskabet, vil Morten Henriksen ikke høre snak om aflysning.

»Lad os nu for guds skyld ikke lukke mere ned på grund af corona. Vi har fandeme alle sammen fået lukket nok de seneste to år! Lad os glæde os over, at vi kan afvikle noget, og så må vi acceptere, at det ikke er nemt,« siger sportschefen.