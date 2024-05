To gange modtog Kevin Magnussen en tidsstraf i kampen for at holde Lewis Hamilton bag sig i sprintløbet i USA.

Kevin Magnussen kørte over målstregen i sprintløbet i Formel 1 som nummer ti.

Men den danske Haas-kører fik undervejs 20 sekunders tidsstraf og sluttede derfor som nummer 18 og langt fra pointene, der kun blev uddelt til de otte bedste.

Max Verstappen i Red Bull-bilen vandt sprintløbet i Miami foran Charles Leclerc (Ferrari) og Sergio Perez (Red Bull).

Kevin Magnussen kæmpede i Miami. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Magnussen kæmpede i Miami. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen var længe placeret som nummer otte, men danskeren blev hårdt presset af Lewis Hamilton (Mercedes) lige efter sig.

Midtvejs i sprintløbet på de 19 omgange snuppede Magnussen en genvej ved at køre over en chikane, og det opfangede en utilfreds Hamilton.

- Han fik lige en fordel, han kørte igennem en chikane, lød det frustreret fra Hamilton i teamradioen.

Kort efter blev Magnussen tildelt en tidsstraf på ti sekunder for netop den episode, og det var ensbetydende med en placering langt fra pointene.

Magnussen lod dog stadig ikke Hamilton overhale, selv om danskerens chance for point var udspillet.

I stedet blev Magnussen ved med at forstyrre Hamilton og dermed beskytte sin egen holdkammerat, Nico Hülkenberg, der indtog syvendepladsen.

Endnu en gang blev Magnussen dog straffet for ufine metoder i forsøget på at holde Hamilton bag sig. Det betød endnu en straf på ti sekunder.

Hamilton blev ved med at beklage sig over radioen og lød opgivende over hele situationen.

Magnussen og Hamiltons skærmydsler lavede en mindre trafikprop på banen, og japaneren Yuki Tsunoda udnyttede forvirringen til at passere Hamilton.

Briten lykkedes dog med at overhale japaneren og snuppe ottendepladsen til slut.

/ritzau/

