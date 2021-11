2021 har udviklet sig til den tætteste Formel 1-sæson i mange år. Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) er uhyre jævnbyrdige, slås intensivt og støder med jævne mellemrum sammen.

I weekenden køres Mexico Citys Grand Prix, og herefter er der kun fire løb tilbage. Hvordan er styrkeforholdet mellem de to titelrivaler inden slutspurten om VM?

TEAMET

Mercedes og Red Bull er begge store team med op mod 1.000 medarbejdere. Selvom Red Bull i modsætning til Mercedes ikke har en bilkoncern i ryggen, råder man over omtrent samme budget. Mercedes har mistet en række centrale medarbejdere i de seneste måneder, og det vil måske hæmme Hamilton. På den anden side har Red Bulls tekniske chef, Adrian Newey, været sygemeldt i flere uger efter et cykelstyrt, så de to team virker helt jævnbyrdige.

Lewis Hamilton *****

Max Verstappen *****

Max Verstappen (tv.) og Lewis Hamilton har været uhyre jævnbyrdige gennem hele 2021-sæsonen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen (tv.) og Lewis Hamilton har været uhyre jævnbyrdige gennem hele 2021-sæsonen. Foto: Grand Prix Photo

BILEN

Mercedes' og Red Bulls 2021-modeller er de i særklasse bedste biler i Formel 1-VM 2022. Det er dagsformen, der afgør, hvem der er bedst på de forskellige baner. Det virker, som om det tager lidt længere tid at finjustere Red Bull-raceren, men når først man rammer det rigtige setup, er den marginalt hurtigere end Mercedes'en. Det spiller også en rolle, at to af de sidste fem løb køres på højt beliggende baner med relativ tynd luft – her vil Red Bulls stærke aerodynamik kunne blive afgørende.

Lewis Hamilton ****

Max Verstappen *****

MOTOREN

Mercedes har igennem mange år haft den suverænt stærkeste motor i Formel 1, men nu er Honda kommet på niveau. Kampen med Red Bull har tvunget Mercedes til at presse deres motor mere end tidligere, og det har givet problemer. Mercedes-motoren er begyndt at virke sårbar, og et motorskift med tilhørende tab af startplaceringer kan afgøre VM. Honda stopper i Formel 1 efter denne sæson, men det har ikke fået fabrikken til at drosle ned – tværtimod: Japanerne vil forlade sporten som verdensmestre.

Lewis Hamilton ****

Max Verstappen *****

ANDENKØREREN

Hverken Valtteri Bottas (Mercedes) eller Sergio Perez (Red Bull) er stærke nok til at blande sig i titelkampen. Mens Perez fortsætter hos Red Bull, forlader Bottas Mercedes efter denne sæson, og det kan få indflydelse på titelkampen: Måske er mexicaneren bare en lille smule mere motiveret end finnen til at hjælpe sin førstekører mod verdensmesterskabet.

Lewis Hamilton ****

Max Verstappen *****

Det er dagsformen, der afgør, om Red Bull eller Mercedes har den hurtigste bil i de enkelte grandprix-weekender. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Det er dagsformen, der afgør, om Red Bull eller Mercedes har den hurtigste bil i de enkelte grandprix-weekender. Foto: Grand Prix Photo

ERFARING

Lewis Hamilton er en af de mest erfarne kørere i feltet. Og han ved efter syv titler, hvordan man vinder et verdensmesterskab. Max Verstappen kæmper for sin første VM-titel, og selvom han virker både kold og kynisk, er han mere presset end Hamilton.

Lewis Hamilton *****

Max Verstappen ***

MOTIVATION

Hvis erfaringen taler til Hamiltons fordel, kan motivationen blive Verstappens trumfkort. Det er ikke, fordi Hamilton virker hverken træt eller demotiveret, men som syvdobbelt verdensmester og efter flere grandprixsejre end alle andre i Formel 1-historien er man bare ikke så sulten, som når man som Verstappen kæmper for sin første VM-titel.

Lewis Hamilton ****

Max Verstappen *****