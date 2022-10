Lyt til artiklen

De har boet til leje i et stykke tid.

Men nu har Jesper Christiansen, 32 år og maskintekniker, og hans hustru, Pernille, sat deres underskrifter på skødet til et 150 kvadratmeter stort parcelhus i den midtjyske stationsby Stoholm, hvor der er god plads til børnene på to og fire år.

Parret var nødt til at låne til hele salgsprisen på knap 1,4 millioner kroner.

»Vi havde ikke nogen penge med til købet, da vi måtte sælge vores første hus for et par siden med et tab på omkring 150.000 kroner,« siger Jesper Christiansen.

Havde de købt det nye hus for knap to år siden, havde de siddet langt billigere i det i dag.

Tilbage i januar 2021 kunne Jesper Christiansen og hans hustru have fået et fastforrentet 30-årigt lån med en rente på bare 0,5 procent. I dag er renten tidoblet til 5,0 procent.

Det gør det markant dyrere at finansiere et boligkøb.

Boligkøbere, der eksempelvis tager et lån på to millioner kroner med en fast rente på fem procent, skal nemlig lægge hele 3.126 kroner mere efter skat om måneden end de boligkøbere, der for knap to år siden købte et tilsvarende hus til en rente på 0,5 procent.

Så meget koster det om måneden at låne til en bolig Månedlig ydelse efter skat for lån på to millioner kroner. Lån med afdrag / Lån med afdragsfrihed. 0,5 procent: 6.090 kroner / 1.829 kroner

1,0 procent: 6.363 kroner / 2.449 kroner

1,5 procent: 6.656 kroner / 3.069 kroner

2,0 procent: 6.958 kroner / 3.689 kroner

2,5 procent: 7.299 kroner / 4.309 kroner

3,0 procent: 7.649 kroner / 4.929 kroner

3,5 procent: 8.016 kroner / 5.549 kroner

4,0 procent: 8.400 kroner / 6.169 kroner

5,0 procent: 9.216 kroner / 7.409 kroner

6,0 procent: 10.091 kroner / 8.649 kroner

7,0 procent: 11.019 kroner / 9.889 kroner Kilde: Jyske Bank for B.T. Månedlig ydelse. Lån på to millioner kroner. Lånene har fast rente. Den månedlige ydelse er inklusive bidragssats ved fuld realkreditbelåning på 80 procent af købesummen. Alle lånene er udbetalt til kurs 100 og er med fast rente. Der er er regnet med en skattesats på 25,6 procent. Bidraget for fast rente med afdrag er 0,6125 procent. Bidraget for fast rente med afdragsfrihed er 0,975 procent.

Ydelsen er nemlig steget fra 6.090 kroner til nu 9.216 kroner om måneden.

Det viser beregninger, som Jyske Bank har foretaget for B.T.

Det er ikke bare dyrt nu, men også over tid. I lånets løbetid på 30 år er det blevet voldsomme 1.125.269 kroner dyrere at låne to millioner kroner til en bolig i dag, end det var i januar 2021.

Renternes himmelflugt rammer potentielle boligkøbere som en forhammer, når de møder op i banken og skal kreditvurderes.

»Den faste rente betyder enormt meget, for det er den, man bliver kreditgodkendt til,« siger Mikkel Høegh, afdelingsdirektør og boligøkonom i Jyske Bank, og tilføjer:

»Når det er blevet så meget dyrere, skal man enten have meget stor luft i sit budget, eller også må man købe en billigere bolig, der er mindre eller har en dårligere beliggenhed. Mange oplever, at de bliver godkendt til et mindre beløb, end de gjorde tidligere.«

En anden mulighed er at finde den indre kræmmersjæl frem og forhandle prisen på drømmeboligen ned.

Fem gode råd: Sådan presser du prisen på drømmeboligen ned Læg en forhandlingsstrategi, inden du starter med at byde på boligen. Hvad er dit succeskriterium? Og hvad gør du, når mægleren melder tilbage, at han har modtaget andre bud på boligen? Undgå at handle impulsivt og på følelser. Hold kortene tæt til kroppen, når sælgers ejendomsmægler smalltalker med dig på fremvisningen. For han smalltalker ikke, men forsøger at hive vigtig information ud af dig. Han spørger måske henkastet, om din bank har godkendt jer til udbudsprisen. Hvis du bekræfter, så ved sælgers mægler, at din bank vil acceptere, at du køber boligen til udbudsprisen. Glid af på spørgsmålene. Undgå at lade dig forføre. Lad mægleren forstå, at selvom der er mange positive ting ved den bolig, han fremviser, så er du også interesseret i en anden bolig hos en konkurrerende mægler, som du højst sandsynligt vil byde på. Og undgå at lade dig forføre af, at sælgers mægler siger, at der er rift om lige præcis denne bolig. Forhold dig nøgternt til, om det rent faktisk er en bolig for dig, og hvad den rigtige pris er. Skab tillid til sælger. Det en udbredt misforståelse, at man vinder noget i en forhandling ved at påpege fejl og mangler ved sælgers bolig. Det skaber et negativt forhandlingsmiljø. Vis i stedet imødekommenhed. I en forhandling skal begge parter give indrømmelser. Du ønsker et nedslag i prisen. Måske kan du indrømme sælger en overtagelsesdato, der passer sælger bedst. Skab en følelsesmæssig forbindelse til sælger. Spørg om sælger har børn, til fritidsinteresser mv. Hvis køber og sælger har sympati for hinanden, er det lettere at lande en aftale. Spørg også ind til sælgers livssituation. Det kan lyde kynisk, men hvis sælger for eksempel er et par, der skal skilles, så er de typisk meget motiverede for at sælge og undgå lang liggetid. Kilde: Købersmægler

Men selvom sælgerne er begyndt at acceptere afslag i udbudsprisen, og boligpriserne er begyndt at falde lidt, er det i det nuværende marked svært at trykke prisen ned i et niveau, der modsvarer den voldsomme rentestigning.

»I økonomkredse siger vi, at priserne er klistrede – især i nedadgående retning. Det er nemt at sætte priserne op, men meget ubehageligt at sætte dem ned. Sælgerne skal vende sig til, at markedet har ændret sig. Derfor ser vi også, at der går noget tid, før de ventede prisfald slår rigtig igennem,« siger Mikkel Høegh.

Nationalbanken og andre banker forventer, at boligpriserne vil falde med fem procent eller mere i 2023.

Betyder det så, at Jesper Christiansen og andre skulle have ventet med at købe bolig, til priserne er faldet?

Samlet tilbagebetaling i lånets 30-årige løbetid Lån på to millioner kroner. Samlet tilbagebetaling efter skat. Lån med afdrag / Lån med afdragsfrihed 0,5 procent: 2.192.403 kroner / 2.347.363 kroner

1,0 procent: 2.290.696 kroner / 2.484. 509 kroner

1,5 procent: 2.396.134 kroner / 2.624.867 kroner

2,0 procent: 2.508.551 kroner / 2.768.392 kroner

2,5 procent: 2.627.758 kroner / 2.915.031 kroner

3,0 procent: 2.753.543 kroner / 3.064.729 kroner

3,5 procent: 2.885.677 kroner / 3.217.425 kroner

4,0 procent: 3.023.915 kroner / 3.373.055 kroner

5,0 procent: 3.317.672 kroner / 3.692.844 kroner

6,0 procent: 3.632.677 kroner / 4.023.522 kroner

7,0 procent: 3.966.739 kroner / 4.364.479 kroner Kilde: Jyske Bank for B.T. Lån på to millioner kroner. Lånene har fast rente. Fuld realkreditbelåning på 80 procent af købesummen. Alle lånene er udbetalt til kurs 100 og er med fast rente. Der er regnet med en skattesats på 25,6 procent Bidraget for fast rente med afdrag er 0,6125 procent. Bidraget for fast rente med afdragsfrihed er 0,975 procent.

Nej, lyder det fra Mikkel Høegh. Man skal som udgangspunkt købe bolig efter behov i stedet for at forsøge at time markedet.

»Det kan sagtens vise sig, at man kan købe boligen billigere om et år. Men i stedet for at spekulere i op- og nedture på boligmarkedet, skal man købe boligen, når man har brug for den. Et boligkøb handler ikke kun om pris, men også om livskvalitet,« siger han og tilføjer:

»Og køber man bolig med sigte på at bo der i en længere årrække, viser tallene, at man efter otte-ti år som regel kommer ud med en gevinst.«

For Jesper Christiansen handlede det netop om livskvalitet, og da drømmeboligen kom inden for rækkevidde, slog de til.

»Huset var et dødsbo, der ikke nåede at komme til salg. Vi lagde en seddel i postkassen om, at vi gerne ville ind og se det. Det var det hus, vi gerne ville bo i. Det er en god vej med gode naboer, og det ligger tæt på skolen, så ungerne selv kan gå i skole,« siger han og fortsætter:

»Og så tror jeg i øvrigt på, at der kommer muligheder for at omlægge vores lån på et eller andet tidspunkt.«