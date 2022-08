Lyt til artiklen

»Ingen havde dog forestillet sig, at inflationen ville stige så voldsomt, som vi nu ser. Det har nu sat mange lejere i en svær økonomisk situation, hvor nogle lejere fra årsskiftet kan imødese en huslejestigning på 20-30.000 kroner om året.«

Sådan skriver Lejernes Landsorganisation, LLO, i en pressemeddelelse, om den dystre fremtid som mange danskere lejere går i møde.

Årsagen til de kommende huslejestigninger skyldes den voldsomme stigning i nettoprisindekset, da mange lejere i deres kontrakter har indskrevet, at huslejen reguleres med netop nettoprisindekset.

Et indeks, som på et år er steget med hele 8,8 procent.

Fra juli 2015 blev det muligt for udlejerne af nye eller gennemrenoverede ejendomme i privat udlejning at lade lejen stige, når nettoprisindekset stiger. Dette blev indført for at erstatte den såkaldte trappeleje.

Indtil nu har det ikke været er problem, men det har ændret sig med den stigende inflation.

»Jeg frygter, at det endnu ikke er gået op for alle lejere, hvor stor en huslejestigning, der venter,« siger Lejernes Landsorganisations chefjurist, Anders Svendsen, til TV 2.

Fagfolk anslår, at mindst 180.000 danskere vil blive ramt af lejestigningerne.

Hvor meget, det kommer til at stige, vil dog variere.

Det skyldes, at udlejere i kontrakten selv har fastsat for hvilken måned lejen reguleres efter prisindekset.

Derfor er det altså en fordel, hvis lejerens husleje eksempelvis reguleres efter prisindekset i februar, hvor det lød på 4,9 procent, frem for nu, hvor det er oppe på hele 8,8 procent.

Overfor TV 2 fortæller indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, at han er opmærksom på problemstillingen.

»Jeg er opmærksom på, at prisstigningerne rammer mange lejere hårdt. Derfor har jeg stort fokus på problemstillingen, og jeg vil i den kommende tid følge udviklingen tæt.«

Det er ikke nok for LLO.

»Man bør ikke vente for længe, for hen imod årsskiftet vil mange lejere opleve, at deres udlejer sender dem store lejestigninger,« skriver de.

Andre partier i Folketinget viser da også større lyst til at gribe ind.

»Det er fuldstændig urimeligt, at huslejen kan stige fuldt ud med nettoprisindekset,« siger Søren Egge Rasmussen, boligordfører i Enhedslisten, til Jylland-Posten.

Han foreslår, at nettoprisindekstet renses for de fødevarer- og energipriser, som forbrugerne i forvejen er ramt, så de ikke 'dobbeltstraffes'.

Hos Dansk Folkeparti foreslår boligordfører Alex Ahrendtsen, at man bør overveje en midlertidig hævelse af boligstøtten til de lejere, der rammes af stigningerne.

»Det er jo en form for force majeure situation, og vi forventer jo, at inflationen aftager igen,« siger han til Jyllands-Posten.