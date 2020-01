I midten af oktober 2019 satte vennerne Mathias, Thomas, Mikkel og Frederik sig til rette hos buffetkæden Dalle Valle i Bruuns Galleri, Aarhus. De havde været i byen aftenen før. Nu skulle en brunchbuffet kickstarte søndagen.

Men kort inde i den hyggelige seance med pølser, æg og kold cola skete der noget, de fire mænd midt i 20'erne stadigvæk har svært ved at fatte.

»Pludselig hørte jeg lyden af to skyl. Jeg så over på min kammerat Mikkel. Han var fuldstændig smurt ind i sort væske. Der var snavs i vandet, og det stank. Han havde det på tøjet og ud over hovedet,« husker 25-årige Mathias Bille.

TIP OS: Ved du noget, eller har du haft lignende oplevelser? Kontakt B.T. på matu@bt.dk

De fire venner var lamslåede, men begyndte instinktivt at grine ad det groteske syn. Det blev en kort fornøjelse.

»Jeg nåede lige at tænke: 'Hvad fanden sker der?'. Så væltede det også ned over mig fra loftet. Kun en af os slap, fordi han havde rykket stolen ud fra bordet,« husker Mathias og uddyber:

»Et par dråber ramte også en kvinde, som stod ved buffeten. Hun reagerede ved at skabe en kæmpe scene og råbte og skreg: 'Fy for helvede, hvor er det klamt'.«

Og så opstod der kaos og forvirring. En kvindelig tjener kom hen. Hun anede ikke, hvad hun skulle stille op, og begyndte febrilsk at ringe rundt, husker Mathias.

Nu gik vennerne ud på toilettet for at vaske den klamme væske af – forgæves.

»Da vi kom ud fra toilettet, stod der en lidt ældre mandlig medarbejder. Han sagde, at vi ikke skulle betale for maden, og at vi bare skulle sende en mail, så ville vi få erstatning for tøjet med det samme,« siger Mathias Bille:

»Så tilbød han os et nyt bord. Det ville vi ikke. Vi skulle bare ud hurtigt. Vi var lidt chokerede.«

De fire venner forlod stedet med indtryk af, at de bare skulle skrive en mail til Dalle Valle, hvorefter de ville få erstattet deres tøj.

Så de gik i Sportsmaster, købte nyt tøj, smed det gamle ud og kontaktede så Dalle Valle på mail.

Dalle Valle i Bruuns Galleri, Aarhus. Vis mere Dalle Valle i Bruuns Galleri, Aarhus.

Men i stedet for at få penge for deres tøj startede nu en saga, hvor både Bruuns Galleri, Dalle Valle og forsikringsselskabet Codan skulle ind over.

Drengene kunne ikke fremvise det tøj, de havde smidt ud, og det var problematisk. Først i december fik de besked fra Codan: De kunne få en dagspris for tøjet.

»Men der var det trukket så langt ud, at jeg ikke engang gad de penge længere. I stedet for en hurtig sagsbehandling og en kæmpe undskyldning følte vi, at vi blev mistænkeliggjort. Hele det forløb var ekstremt skuffende,« siger Mathias Bille:

»Jo mere sagen kom på afstand, jo mere gik det op for os, hvor vildt det egentlig var. De burde have lukket hele lortet ned. Men de fortsatte med at lukke kunder ind og servere mad. Det er jo sindssygt klamt.«

Heller ikke Michael René, ekspert i fødevarehygiejne ved Københavns Proffesionshøjskole, er imponeret over forløbet.

»Det virker mildest talt som en mangelfuld håndtering af situationen,« siger Michael René:

»Normalt vil det være helt oplagt, at man lige lukker buffeten ned og siger til gæsterne, at der lige går en halv time, mens man laver en ny gang mad. Så kan alle eksempelvis få gratis sodavand. Hvis man gør det, sikrer man sig i hvert fald, at der ikke er et hygiejnisk problem.«

Hos Dalle Valle er man uenig i, at man skulle have lukket buffetten ned. De lægger sig dog fladt ned omkring spørgsmålet om erstatningen.

Niels Rønnebech, bestyrelsesformand i selskabet bag Dalle Valle, forklarer, at den væske, der væltede ned over de fire mænd, var beskidt vand fra en gulvvask.

»Der er et lagerrum over restauranten, og under rengøring er man kommet til at hælde en hel spand vand i afløbet, som gjorde, at der kom et sprøjt ned i restauranten,« siger han.

Umiddelbart efter, at de fire venner havde forladt stedet, blev der, ifølge Niels Rønnebech, handlet på problemet.

»Der blev med det samme lukket af i det område, som ligger væk fra buffetten. Indenfor 30 minutter var Falck og en vvs'er på stedet,« siger han:

»De kontaktede vores fødevarekonsulent og vurderede på den baggrund, at det ikke var nok til at lukke buffeten. Det er sket helt efter bogen.«

Niels Rønnebech erkender dog, at sagen om erstatning 'ikke er blevet behandlet korrekt'. Efter B.T.s henvendelse får de unge nu deres penge.

»Jeg er enig i, at det har været en langsom og strid forskringsdialog, mændene har været igennem,« siger han:

»På den baggrund har jeg taget fat i vores HR-chef, som med det samme vil overføre de 6.000 kroner, som er deres oprindelig krav. Det skulle være sket før, og det beklager jeg meget.«