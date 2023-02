Lyt til artiklen

Siden Coop for knap to uger siden meldte ud, at de lukker Irma, har protesterne været omfattende og modstanden fra kunderne relativt massiv.

19.000 mennesker er eksempelvis med i Facebook-gruppen ‘Bevar Irma’.

Og selvom de 19.000 medlemmer ikke har udsigt til rent faktisk at få held til at bevare Irma, tyder en del på, at Irma kommer til at leve videre i en anden form.

For selvom Coop-toppen flere gange har slået fast, at lukningen af Irma står ved magt, så begynder tegningen til, hvordan Irma skal repræsenteres i den nye Coop-kæde, at tone frem.

I et interview med Berlingske erkender Coops administrerende direktør, Kræn Østergaard, at kritikken af Irmas lukning har været markant.

»Det gør et enormt indtryk på mig, men det er ikke overraskende. Vi vidste godt, at beslutningen om at lukke Irma ikke ville være lige populær hos alle,« siger Kræn Østergaard til Berlingske.

Han siger dog samtidig, at det er nødvendigt at lukke Irma, at det er det rigtige, og at han ikke ryster på hånden.

Spørgsmålet er så, hvordan Irma skal være del af den nye Coop-kæde, som Kræn Østergaard vil gøre til at Danmarks bedste supermarkedskæde.

Her lyder det, at Irma enten bliver et mærke i butikken, så der kommer en række varer med Irma-navnet, eller at det kan ende som en lille, selvstændig afdeling i butikken med navnet Irma.

Hvilken model, det ender med, skal kunderne bidrage til at vælge, lyder det.