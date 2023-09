De næste 24 timer er rigtig vigtige for aktiemarkedet, lyder det fra Danske Banks senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

Hvis inflationstallene onsdag er stærkere end ventet, kan de få renterne til at stige forud for næste uges rentetopmøde hos den amerikanske centralbank. Det er skridt for især vækstaktierne og markedsstemningen generelt, udtaler han.

Danske Bank-strategen har også fokus på andre faktorer, der kan påvirke stemningen i markedet.

»Jeg holder øje med, om Apple-aktien kan bryde sit mønster fra de seneste år,« udtaler Lars Skovgaard Andersen.

To ud af de sidste tre gange, hvor tech-mastodonten Apple har holdt sin årlige produktlancering, er Apple-aktien faldet tilbage. Kursfaldet kan være med til at gøre markedet surt, påpeger Lars Skovgaard Andersen.

Et tredje element, som strategen også holder øje med, er Nvidia-konkurrenten Arm, der er på vej på børsen.

Aktien i den britiske chipdesigner bliver prisfastsat onsdag og kommer i børshandlen torsdag. Spørgsmålet er, om chipdesigneren kan leve op til forventningerne blandt investorerne.

Det samme gælder softwaregiganten Adobe, der kommer med regnskab onsdag aften.

Det er et selskab, der ligesom Nvidia også er steget på bølgen af investeringer ind i selskaber, der bruger kunstig intelligens.

Vi står med en cocktail af begivenheder, der det kommende døgn kan ende med at give investorerne en bitter smag i munden, forklarer han.

»Risikoen er, at vækstaktierne kan ende med at falde tilbage,« forklarer Danske Bank-strategen.

Det viser, at vi som investorer skal have fokus på vækstaktierne, og at det også gælder om at have value-aktier i porteføljen.

Value-aktier er aktier i selskaber, der typisk er undervurderede i forhold til de fundamentale værdier og som er mindre rentefølsomme.

»Hvis du ikke har fået vækstaktier i porteføljen, så skal du i den kommende tid overveje at købe vækstaktier, hvis de falder tilbage,« udtaler Lars Skovgaard Andersen.

Dette er en artikel fra Eurovinvestor.dk