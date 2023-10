Der er flere aktier, der er værd at investere i.

Det er budskabet fra value-investoren Per Juul, der som aktiedirektør står i hos Juul Value Invest. Han fremhæver her to aktier, som han har føjet til porteføljen.

Aktierne er håndplukkede, fordi de i hans øjne er billigere end det, som han mener, at de er værd.

»Det er aktier, der for mig at se handler høj rabat, fordi de meget mere værd end de koster,« udtaler han.

Aktierne bliver i porteføljen, indtil de har nået et kursniveau, hvor aktiedirektøren vurderer, at prisen for aktien er fair. Det er typisk to-tre år.

Paypal

Den første aktie, som han fremhæver, er i PayPal. Det er et amerikansk selskab, der med egne ord gør det muligt for købere og selskaber at sende og modtage penge online. Det er en branche, som Per Juul har set et potentiale i.

Paypal fokuserer på at udvikle værktøjer til betaling online. Det gør, at selskabet lige nu tjener mindre end tidligere, men det er en investering, påpeger den erfarne investor.

Paypal rummer i hans optik et potentiale, fordi de fleste lande halter efter Danmark, når det kommer til betaling over internettet.

PayPal-aktien har været presset af, at investorer har solgt ud af PayPal-aktierne, fordi selskabets vækst i seneste regnskab ikke var nær så høj som ventet, vurderer Per Juul

»Aktien faldt 12 pct., men jeg synes egentlig, at tallene var acceptable.«

PayPal-aktien er i hans optik attraktiv, fordi man kun betaler for en forventet P/E 16 for et selskab, der historisk har øget omsætningen omkring 17 pct., mens indtjeningsvæksten pr. aktie ligger på omkring 25 pct.«

»Så højt bliver det måske ikke fremadrettet, men mindre kan også gøre det,« udtaler Per Juul.

Sampo

Den næste aktie, som han fremhæver, er den finske forsikringsgigant Sampo, der ejer det største skadesforsikringsselskab i Norden kaldet IF.

Som andre forsikringsselskaber får Sampo penge af kunderne, der gerne vil forsikres. Hvis kunderne oplever skader, udbetaler selskaberne pengene til kunderne. Indtil da kan selskaberne investere pengene for at sikre sig et afkast.

»Aktien røg i porteføljen, fordi jeg synes, at aktien havde den bedste sammenhæng imellem værdi og pris,« forklarer valueinvestoren.

»Det er generelt en god forretning at drive forsikringsforretning i Norden. Sampo formår også at tjene penge på dets investeringer,« bemærker aktiedirektøren.

Sampo-aktien har i noget tid ligget omkring kursniveauet 51 euro, men faldt tilbage til omkring 41 euro. Tilbagefaldet har betydet, at Sampo har en P/E på 20.

»Sampo-aktien er faldet tilbage, og jeg synes, at den har nået et niveau, hvor den blev for attraktiv.

Aktiedirektøren vurderer, at Sampo kan løfte indtjeningen pr. aktie 7 pct. om året i et normalt år.

Analytikerne i de store børshuse, der dækker aktien, forventer samlet set, at indtjeningen pr. aktie falder 13 pct. i år.

Sampo-aktien er føjet til Per Juuls portefølje, fordi den bidrager med stabilitet. Det betyder ifølge ham også, at man som investor ikke skal forvente, at aktien brager op. Som aktionær får man til gengæld en udbyttemaskine med udbytteafkast på 5 pct. samt en forudsigelig forretningsmodel.