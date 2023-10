Airbnb har længe været kendt for at være en portal til at kunne finde en privat lejlighed i en fremmed storby.

Langt fra turistkvarterer og kliniske hotelværelser har charmen ofte været en mere lokal tilværelse i eksotiske omgivelser.

Men måske skal man i fremtiden til at tænke i flere og andre baner, når tankerne falder på Airbnb.

Firmaets direktør lufter nu hos Financial Times tanker for, hvad fremtiden skal byde på.

Og firmaet planlægger et nyt koncept, hvor de vil udleje biler.

»Det næststørste aktiv i en persons liv efter deres hjem er ofte deres bil,« siger Airbnb-direktør Brian Chesky til Financial Times.

»Det bliver den næste ting.«

Amerikanske medier skriver, at det lugter af en forretningsmodel som Turo, der selv kalder sig 'Airbnb for biler'. Det kan måske minde lidt om GoMore, som lader privatpersoner leje andre privatpersoners biler i Danmark.

I samme interview siger den administerende direktør, at firmaet også på andre baner planlægger at bevæge sig »lidt udover kerneforretningen« fra næste år.

De vil begynde at fokusere mere på langtidsudlejninger, hvor brugere skal kunne leje en lejlighed i flere måneder ad gangen.

»I denne post-pandemi-verden er der et hul i markedet for en, to eller tre måneder, fordi folk kan arbejde fra deres bærbare, og folk tager væk hele sommeren,« siger Brian Chesky til Financial Times.