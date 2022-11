Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dramatiske scener udspillede sig til Nye Borgerliges valgfest i tirsdags, hvor en mand måtte eskorteres ud efter at have kastet øl på en anden gæst.

Og den mand var Nye Borgerlige-profilen Mette Thiesens kæreste. Det bekræfter Nye Borgerliges sekretariatschef, Lars Eldrup, nu over for B.T.

»Mit indtryk er, at han havde fået for meget at drikke,« siger han.

Videooptagelser fra TV 2 viser, hvordan de to mænd har en ophedet diskussion. Her vælger Mette Thiesens kæreste at kaste øl på en anden gæst, hvorefter han bliver eskorteret ud.

Mette Thiesens kæreste var involveret i et drama til Nye Borgerliges valgfest i tirsdags. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Mette Thiesens kæreste var involveret i et drama til Nye Borgerliges valgfest i tirsdags. Foto: Ida Marie Odgaard

»Han bliver ført videre ud foran Christiansborg, hvor han tager en taxa hjem,« siger Lars Eldrup.

Sekretariatschefen løfter samtidig sløret for, hvordan Mette Thiesen havde det efter episoden.

»Mette var chokeret,« tilføjer han.

Lars Eldrup fortæller, at man afventer nyt om situationen, men understreger, at man betragter det som en privatsag.

Ifølge sekretariatschefen er hændelsen heller ikke blevet politianmeldt.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mette Thiesen, men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Du kan lytte til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' herunder: