Flere hundrede tusinde har spillet på, hvordan den politiske situation ville forme sig i forbindelse med valget. Og nu kan Danske Spil røbe danskernes foretrukne spil.

Det oplyser de til B.T.

»Man kan sige det sådan, at Mette Frederiksen har været danskernes foretrukne at spille på som statsminister. Sådan har det været gennem hele valgkampen.«

»Hun er også favorit i vores spil til at kunne danne en regering,« siger oddssætter hos Danske Spil, Peter Emmike.

Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre er de mest spillede på, når det kommer til en kommende statsminister. Foto: Bo Amstrup Vis mere Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre er de mest spillede på, når det kommer til en kommende statsminister. Foto: Bo Amstrup

Danskernes foretrukne spil på en kommende statsminister fordeler sig således:

50 % af alle indskud på Mette Frederiksen

20 % på Lars Løkke

18 % på Jakob Ellemann

8 % på Søren Pape

Og når det kommer til regeringskonstellationerne, er de tre mest spillede konstellationer følgende:

Socialdemokratiet og Moderaterne

Venstre, Konservative og Moderaterne

Socialdemokratiet, Moderaterne og SF

Peter Emmike forklarer, at danskerne har kunnet spille på valget siden oktober 2020.

Dengang startede Mette Frederiksen på odds 1.20 – og derfra af har tallene ellers ændret sig. Også for andre.

»Efterfølgende kom minksagen, og så kom den over to. Nu ligger den på 1.55. Vi har også kunnet se, at der har været rigtig mange indskud på Pape, men de stoppede for fire-fem uger siden,« siger Peter Emmike.

Derudover påpeger han også, at Lars Løkke først for nylig har sneget sig i danskernes spilletanker hvad angår statsministerposten.

Han tilføjer, at det primært er på baggrund af meningsmålinger og det daglige nyhedsbillede, at Danske Spil former sine odds.

Op mod 10.000 danskere har spillet på valget siden oktober 2020.