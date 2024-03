Finten er brugt mange gange, men kritikernes sag mod Caroline Wozniacki ser tynd ud.

Det er et velkendt trick at bruge en medicinsk time out, hvis man mangler en puster, eller spillet ikke lige flasker sig - selvom det ikke er velset.

Under kampen mod Angelique Kerber tog den 33-årige dansker en time out for at blive tilset, og der dukkede kritiske røster op, der mente, at hun havde brugt det omtalte cowboy-trick.

Men et foto, der blev opfanget af en canadisk tennisskribent under kampen, gør deres ord til skamme.

Wozniacki's big toe.#Purdy pic.twitter.com/96NvOLZJmi — Stephanie Myles (@OpenCourt) March 13, 2024

Her kunne man nemlig se en meget medtaget tå på højre fod, som Wozniacki åbenbart døjer med, mens hun spiller sig helt ud i Indian Wells, hvor verdens bedste spillere er samlet.

Wozniacki fik styr på tåen, og spillet havde hun også under kontrollet, for hun sejrede sikkert med 6-4, 6-2 mod sin gode veninde, der har tre grand slams på cv'et.

Sejren betyder, at Wozniacki skal møde verdensranglistens nummer ét, Iga Swiatek, i kvartfinalerne.

Den kamp forventes at gå i gang torsdag aften dansk tid, men allerede natten til torsdag skal den bedste danske herrespiller, Holger Rune, i kamp mod hjemmebanefavoritten Taylor Fritz.