En nystartet forening vil købe Brøndby tilbage på danske hænder.

Magten i Superligaklubben Brøndby ligger lige nu hos den amerikanske hovedaktionær, Global Football Holding (GFH), og det skærer stadig i hjerterne hos flere af klubbens fans.

Derfor er en række tilhængere og interessenter nu gået sammen om at skabe foreningen 'Fodbold Forening Brøndby' (FFB), hvis hovedformål er at købe klubben af GFH.

»Vi er en stor gruppe med glødende Brøndbyhjerter, som fra vidt forskellige udgangspunkter er gået sammen om at etablere FFB med det ambitiøse og langsigtede mål at få klubben under fællesskabets kontrol,« lyder det fra foreningens formand, Jesper Friberg, i en pressemeddelelse.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Brøndby IF’s fremtidige ledelse og bestyrelse skal ene og alene have Brøndby IF’s bedste for øje, og klubben skal stå i egen ret, fri for tvivl om andres interesser og hensyn.«

»FFB er en forening for hele Brøndbyfællesskabet, der vil bidrage til en anden retning end den, vi ser vinde frem i professionel fodbold i disse år. Vi ønsker en ny vej, og vi tror på, at vi ved fælles indsats kan nå derhen.«

»Vi er helt bevidste om, at vi sætter barren utrolig højt. Når vi tror på, at vi kan lykkes, skyldes det, at Brøndbyfans gang på gang har vist vejen, når det handler om at tænke anderledes og gå nye veje, og drømmen om en klub ejet af fans er værd at kæmpe for.«

Det er medlemsbidrag, der skal sørge for kapitalen til tilbagekøbet. Det koster mellem 600 og 1.964 kroner om året at være med i foreningen.

B.T. har været i kontakt med Brøndby, der ikke ønsker at kommentere på den nystartede forening.