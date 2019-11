Samuel Mraz scorede to gange, da Brøndby søndag besejrede Esbjerg 2-1 og vandt for femte ligakamp i streg.

Samuel Mraz fik søndag sit store gennembrud i Brøndby, da han med sine første to mål i 3F Superligaen var manden bag 2-1-sejren over Esbjerg.

Dermed lykkedes det langt om længe Brøndby at slå Esbjerg, efter at vestjyderne har vundet de fem seneste indbyrdes opgør inden søndagens kamp.

22-årige Mraz, der er lejet i italienske Empoli frem til sommer, var for anden kamp i træk med i stedet for den karantæneramte topscorer Kamil Wilczek.

Sejren var Brøndbys femte på stribe i Superligaen, og det placerer klubben på en sikker tredjeplads med 31 point efter 16 kampe.

Esbjerg har fortsat bare to sejre i Superligaen, og vestjyderne ligger derfor næstsidst.

Brøndby tog taktstokken fra første fløjt, mens Esbjerg satsede på omstillinger og forsøgte at udnytte en række dumme boldtab fra hjemmeholdet.

Esbjerg følte sig snydt for et klokkeklart straffespark i det 22. minut, da Brøndbys Andreas Maxsø ramte bolden med hånden i feltet, men dommeren vinkede afværgende til stor utilfredshed for gæsterne.

I stedet tog Brøndby føringen efter 29 minutter, da bolden lidt tilfældigt dumpede ned for fødderne af Samuel Mraz, der køligt sparkede den i mål.

Den unge slovak var på pletten igen seks minutter senere, hvor han med et fornemt hovedstød sendte Brøndby på 2-0 via stolpen.

Mraz kunne have fuldendt sit hattrick efter pausen, men angriberen var en smule for ubeslutsom.

I anden halvleg var Esbjerg flere gange farlige efter hjørnespark, og sådan ét gav pote med et kvarter igen, hvor Yuri Yakovenko reducerede til 1-2.

Gæsterne pressede på i kampens afslutning, men Brøndby holdt stand og hentede sæsonens tiende sejr i Superligaen.

/ritzau/