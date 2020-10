Erik Sviatchenko vil gå til ledelsen med en opfordring til at skifte destination for FCM's vintertræningslejr.

På vegne af spillertruppen i FC Midtjylland vil anfører Erik Sviatchenko gå til mesterklubbens ledelse med en anmodning om at droppe klubbens årlige vintertræningslejr i Dubai.

De seneste fem år har klubben været på træningslejr i Dubai, men det behøver ikke gentage sig den kommende vinter, siger Erik Sviatchenko til Politiken.

Ved at tage på træningslejr i storbyen i De Forenede Arabiske Emirater kan spillerne "blive taget til indtægt for noget, vi ikke kan stå inde for - eller blive brugt som billeder på noget, vi ikke kan stå inde for", siger Sviatchenko.

- Nu står jeg i en rolle som anfører, hvor jeg helt sikkert vil spørge klubben, om det virkelig er noget, vi skal blive ved med at gøre, for vi er jo nødt til at efterleve det, vi siger.

- Jeg kan da godt se, hvordan det for nogle kan se ud, at vi på den ene side kører gode projekter i FCM Samfund (et socialt initiativ, red.) og så samtidig tager til Dubai og glemmer menneskerettighederne. Det skal vi tænke over, siger Sviatchenko til avisen.

Tidligere har FC København og Brøndby droppet Dubai som destination for deres træningslejre efter kritik i fankredse. De to klubber fra hovedstadsområdet var senest i Dubai i januar og februar 2019.

Allerede tilbage i november 2016 meldte svenske Malmö FF ud, at klubben alligevel ikke ville tage til Dubai på grund af store protester fra den svenske klubs fans.

