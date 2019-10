Han står overfor en milepæl.

For når Kasper Schmeichel løber på banen mod Schweiz, er det hans kamp nummer 50 i den danske landsholdstrøje.

Debuten kom i februar 2013, og på fredagens pressemøde satte landsholdskeeperen nogle ord på, hvor langt holdet er nået i den tid, han har været med.

»Jeg synes, vi er kommet rigtig langt. Udviklingen har været stor. Åge er kommet ind og har overtaget efter en, der var her i 14 år (Morten Olsen, red.), tror jeg, det var,« sagde Kasper Schmeichel.

»Vi har skullet skabe helt ny identitet. Det har vi. Vi er utroligt svære at slå. Det er et hold, der aldrig stopper med at kæmpe, og det er mennesker, der er stolte af at være her og repræsentere landet,« sagde landsholdskeeperen.

Når Åge Hareides mandskab lørdag går på banen i Parken, er det tre år siden, holdet sidst har tabt med nordmanden i spidsen.

Både i Parken og generelt, for Åge Hareide har før fortalt, at landsholdets VM-exit mod Kroatien efter straffesparkskonkurrence ikke tæller med i hans regnskab.

Det seneste nederlag i Parken var den 11. oktober 2016, hvor holdet tabte 0-1 til Montenegro. Det nævnte Åge Hareide selv i løbet af pressemødet. Og at der skal kigges så langt tilbage i historiebøgerne, siger meget, mener Kasper Schmeichel.

»At vi ikke er blevet slået på hjemmebane så længe siger noget om vores hold. Jeg vidste slet ikke, det var så længe,« sagde en overrasket landsholdsmålmand med stolthed i blikket, imens han kiggede hen på landstræneren.

Inden kampen mod Schweiz har Danmark haft masser af ro og god tid til at forberede sig og lade op. Der har ikke været nogen lang rejse, og det har de taget ganske roligt i den danske landsholdslejr.

»Det har ikke været noget problem. Det er ikke første gang, vi prøver det. Det har været dejligt med ro på. Vi havde en begivenhedsrig tur sidst til Gibraltar og Georgien. Det er en del af fodboldlivet. Nogle gange har du lange optakter, andre gange ikke. Det er ikke noget, jeg har bidt mærke i,« sagde Kasper Schmeichel.

Kampen mellem Danmark og Schweiz fløjtes i gang lørdag klokken 18, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.

