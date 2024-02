Det var alligevel mere, end han kunne holde til.

Bayern München-legenden Thomas Müller tog i den grad bladet fra munden, da han blev interviewet, efter at den sydtyske fodboldgigant lørdag aften tabte 0-3 ude mod Bundesligaens tophold, Bayer Leverkusen.

I Sky Sport-interviewet skældte og smældede han mod sine holdkammeraters blodfattige indsats – både til kamp og til træning.

»Der har længe været symptomer. Og nu siger jeg det offentligt. Jeg savner, at vi spillere til træningerne viser en bedre indstilling. Vi skal være modigere og spille mere frit,« nærmest råbte Thomas Müller.

Thomas Müller is angry after the game: We didn t show up today! It s not the fault of the coach!



pic.twitter.com/Yt1ivn8SEs — Bayern & Football (@MunichFanpage) February 10, 2024

I de tyske medier er man begyndt at spekulere om, hvorvidt Thomas Tuchel er den rigtige cheftræner for storklubben.

Men den købte Müller slet ikke.

»Det er okay at føle pres. Men der skal findes energi og frihed. Det savner vi nu. En gang imellem må man også tale om os spillere. Det handler ikke altid kun om træneren. Vi har mange spillere på højeste niveau. Vi SKAL forbedre os.«

Med nederlaget er Bayern München nu fem point efter Bayer Leverkusen i toppen af Bundesligaen. Bayern har – inden denne sæson – vundet de det tyske mesterskab 11 gange i træk.