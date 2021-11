Den norske landsholdsspiller og (tidligere) viceanfører Omar Elabdellaoui er for første gang ude at kommentere på den fyrværkeriulykke, der nytårsaften brændte hans ansigt og beskadigede hans øjne.

Og heldigvis er det gode nyheder, Galatasaray-spilleren, der ikke har været i kamp siden ulykken, melder ud om.

»Jeg føler, det er tid til at fortælle jer alle om de sidste 11 måneder, jeg har været igennem. Måneder, som uden tvivl har været de værste i hele mit liv,« starter opslaget på Twitter ud.

»Da ulykken skete, kunne jeg intet se. Alt var sort for mig, og jeg var totalt brændt. Efter en periode begyndte jeg at kunne se igen på mit venstre øje, men mit højre øje var voldsomt beskadiget. Det øje har jeg været blind på indtil for nylig.«

Den 29-årige forsvarspiller, der blandt andet fik sin fodboldopdragelse i engelske Manchester City, kommer også ind processen i vejen tilbage, som hans søster har været en stor del af.

»Der har været mange operationer. Dele af mine øjenlåg blev brændt af i ulykken. Derfor var den første del af behandlingen at få dem tilbage, hvilket var en svær opgave. Jeg fik testet cellematch med hele min familie, hvor min søster viste sig at have 100 procent match. Derfor tog vi celler fra hendes øjne ind i mit. Det er nok den største årsag til, at jeg kan se i dag,« lyder blandt andet noget af beskrivelsen i kampen for at få synet tilbage.

Elabdellaoui kommer ikke ind på, hvornår Galatasarays fans får lov at se ham igen i den rødgule trøje, men han sender dem en stor tak for den kærlighed, de har vist ham i perioden.

Det samme gør han til Galatasarays træner Fatih Terim, som han kalder en faderfigur i forløbet. Fatih Terim har flere gange besøgt sin forsvarsspiller på hospitalet, har det forlydt i flere medier.

»Lad os blive kampklar,« slutter Elabdellaoui det lange opslag af med.

Omar Elabdellaoui kom til Galatasaray fra græske Olympiakos i 2020.