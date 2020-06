Lyngby Boldklub præsenterer et regnskab for 2019, som samlet set giver et minus på seks millioner kroner.

Det går bedre for Lyngby økonomisk, end da klubbens nye ejere overtog roret i 2018.

Men pengene siver fortsat ud af klubben, og for regnskabsåret 2019 har Lyngby tabt 5,9 millioner kroner.

Cirka samme underskud forventer Lyngby i 2020, men Lyngby-direktør Andreas Byder hæfter sig ved det positive.

- Et underskud er aldrig tilfredsstillende, men lige her og nu må vi også se det som en positiv indikation på, at vores turnaround er i fuld gang og kan lykkes inden for de næste år, siger han til klubbens hjemmeside.

Han og ejergruppen Friends of Lyngby havde forventet et større underskud og peger på mange af lyspunkterne.

- Vores sponsorindtægter er mere end tredoblet på to år, vores tilskuertal er fordoblet, vi er rykket op i Superligaen, og vi har realiseret vores strategi og solgt unge spillere til udlandet, siger Andreas Byder.

Da Friends of Lyngby-gruppen overtog ejerskabet i 2018, lød underskuddet på hele 35 millioner kroner.

Det vides endnu ikke, om Lyngby skal spille i Superligaen eller 1. division i næste sæson.

Men klubben er klar til næste fase og ser lyst på fremtiden, hvor håbet også er, at man kan sælge Lyngby Stadion i et udbud.

- Vi krydser fingre for, at udbuddet kommer meget snart, men bruger mest tid i det daglige på at realisere vores strategi og plan.

- Vi har stadig blod på tanden i forhold til at skabe en økonomisk bæredygtig fodboldklub, siger direktøren.

Lyngby havde forventet omkring 11 millioner kroner i underskud i 2019, der dækker over et halvt år i 1. division og et halvt år i Superligaen.

/ritzau/