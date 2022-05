Da den udsatte Champions League-finale mellem Liverpool og Real Madrid endelig blev fløjtet i gang var det til en kæmpe pibekoncert fra Liverpool-fansene.

Grunden til dette var, at UEFA meldte ud, at urolighederne ude foran stadion skyldtes, at de engelske fans var mødt for sent op på stadion. Det var Liverpool-fansene bestemt ikke enige i.

Ude foran stadion opstod der ekstremt voldsomme scener, hvor flere fans oplevede at blive sprøjtet i øjnene med peberspray af politiet.

»Jeg skulle ud at se, hvad det var der foregik. Lige pludselig kom der en masse armeret politi fra den ene ende af stadion til den anden. Vagterne trådte herefter tilbage, fordi de brugte tåregas mod de fans, der prøvede at komme ind,« fortalte TV 3-vært Helle Smidstrup til B.T. om, hvordan hun oplevede det voldsomme kaos ude foran Stade de France i Paris.

Foto: Danvow/Twitter Vis mere Foto: Danvow/Twitter

Nu reagerer Liverpool på den udmelding fra UEFA og den håndtering af sikkerheden i og omkring stadion, som klubben fordømmer.

»Vi er dybt skuffede over problemerne med at få adgang til stadion og nedbrydningen af ​​sikkerhedsområdet, som Liverpool-fans stod over for denne aften på Stade de France,« skriver klubben på deres hjemmeside.

»Dette er den største kamp i europæisk fodbold, og fansene burde ikke skulle opleve de scener, vi har været vidne til i aften. Vi har officielt anmodet om en formel undersøgelse af årsagerne til disse uacceptable problemer,« skriver Liverpool i det officielle statement.

UEFA har nu også delt deres statement på forbundets hjemmeside.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Her skriver UEFA, at optakten til kampen blev Liverpool-enden ved indgangen til stadion blokeret af tusindvis af fans, der havde købt falske billetter, som ikke fungerede ved indgangen.

»Dette skabte en ophobning af fans, der forsøgte at komme ind. Som et resultat blev finalen forsinket med 35 minutter for at give så mange fans som muligt med ægte billetter adgang. Da antallet uden for stadion fortsatte med at stige efter kampstart, brugte politiet tåregas mod dem og tvang dem væk fra stadion.«

»UEFA har sympati over for dem, der er berørt af disse begivenheder, og vil yderligere hurtigst muligt gennemgå disse sager sammen med det franske politi og myndigheder og med det franske fodboldforbund.«