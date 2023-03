Lyt til artiklen

Advarsel – kæmpe nostalgi-indsprøjtning på vej!

På torsdag begynder genrejsningen af det danske landshold, når EM-kvalifikationen skydes i gang i Parken mod Finland.

Og det kommer til at foregå i en splinternye spilletrøje. Eller 'splinterny' er nok for meget sagt – for mange vil nok føle, at man har set trøjen før.

Den nye trøje er nemlig et fingerkys til tidernes største danske fodboldresultat – EM-triumfen i 1992.

Det er i anledning af Hummels 100-års-jubilæum, at det danske tøjbrand har besluttet at hylde det absolutte højdepunkt i Hummels samarbejde med det danske landshold.

»Hummel har en helt unik plads i dansk landsholdsfodbold, og vi er meget stolte over, at vi kan være med til at fejre deres 100-års jubilæum ved at spille i en af de mest ikoniske landsholdstrøjer igennem tiderne,« udtaler DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, i en pressemeddelelse.

Hvad synes du om den nye landsholdstrøje?

»EM 92 er pejlemærket for dansk landsholdsfodbold. Det er vores drivkraft og ambition at stå med pokalen, som vi gjorde dengang. Trøjen vækker store og stærke minder i alle fodboldelskere. Derfor glæder vi os meget til at bringe følelserne tilbage.«

Hummels CEO, Allan Vad Nielsen, håber, at den nye trøje vil vække nostalgien hos de danske roligans.

»Der er ingen tvivl om, at EM-trøjen fra '92 har en helt særlig plads i både Hummels og DBUs historie, og vi håber, at den nye landsholdstrøje vil bringe minderne tilbage for de danske fodboldfans og give dem muligheden for at bære et stykke dansk sportshistorie i en ny og moderniseret udgave.«

Landsholdets nye 'gamle' trøje får altså debut, når Danmark torsdag klokken 20.45 træder ud på Parkens grønsvær til opgøret mod Finland.

Søndag møder de rød-hvide Kasakhstan på udebane.