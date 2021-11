Efter Danmarks sejr på 3-1 over Færøerne samlede landsholdet sig til en rørende hyldest i Parken.

En yngre udgave af det fynske målmandsikon Lars Høgh var potrætteret på et stort banner, som landsholdsspillerne linede op foran for at vise deres støtte til landsholdets målmandstræner, der kæmper mod en cancerdiagnose.

En diagnose, som Lars Høgh har kæmpet mod i tre år, hvor hans nuværende sygdomssituation desværre har udviklet sig i den forkerte retning.

»Vi taler ikke år men måneder, Lars. Men du har jo snydt os før, og det kan du gøre igen. Dit svar er lige så godt som mit,« lød det i en alvorlig samtale med overlægen fra Odense Universitets Hospital forleden, som han har fortalt om i et længere interview med Fyens Stifttidende.

pic.twitter.com/xssGbaLbg4 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) November 12, 2021

62-årige Lars Høgh fortalte i sidste uge, at hans krop nu ikke længere kan tåle kemobehandlingen. I stedet modtager han nu livsforlængende behandling.

Siden han fik stillet sin diagnose i 2018, har Lars Høgh haft flere tilbagefald og comebacks. Flere gange under sit sygdomsforløb er han trukket i træningsdragten og har været med landsholdet til flere kampe, hvor han har været med til at fejre den store success med holdet.

Den meget vellidte målmandstræner modtager også mange hilsner og støtte på de sociale medier.

»Høghen … med hjerne og hjerte,« lyder det fra en bruger på Twitter. »Hvor er Høgh'en bare på alle måde et kæmpe idol og en inspiration for den positive tænkning,« skriver en anden bruger.

Og netop Lars Høghs positive indstilling til livet har strålet igennem til trods for den ekstremt hårde tid, som han og familien befinder sig i.

Lars Høgh under landsholdets mixed zone og træning i Helsingør, torsdag den 10. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2021) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Høgh under landsholdets mixed zone og træning i Helsingør, torsdag den 10. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2021) Foto: Liselotte Sabroe

»Det første, jeg sagde til min familie, var, at hvis jeg skal herfra nu, skal I bare vide, jeg har haft et pisse godt liv. Det giver også dem noget ro. Det er ærligt, og jeg mener det. Jeg har oplevet så mange fede ting,« sagde Lars Høgh tidligere på ugen i 21 Søndag på DR.

I den kommende uge vil Lars Høgh være aktuel med sin bog 'Der er antal på alt.' I bogen fortæller han blandt andet om kampen mod cancer.