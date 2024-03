Hele Danmarks fodbolddarling Rasmus Højlund blev søndag historisk i udekampen mod Luton.

Og på lægterne – midt imellem de tilrejsende og inkarnerede Manchester United-fans – stod farmand, Anders Højlund.

Han så sønnike blive den yngste nogensinde til at score i seks Premier League-kampe i træk, og samtidig er han nu en del af en yderst fornem Manchester United-klub, da kun legenderne Eric Cantona, Cristiano Ronaldo og Ruud van Nistelrooy har scoret seks gange i streg for klubben.

Dét er noget, der gør indtryk på Anders Højlund, fortæller han over telefonen til B.T.

»Jeg får kuldegysninger af, at du nævner det. Det er bare stort, og det var også derfor, jeg eller en af os skulle være i Luton. Vi SKULLE være der, hvis det lykkedes for ham.«

»Det er vanvittigt at komme i samme kategori som dem, og dét er et billede nok for mig i forhold til al snak om Rasmus i United,« siger Anders Højlund om sønnen, der er gået målamok i 2024 efter en målfattig start på Premier League-tilværelsen.

Blandt United-fansene på det lille udebaneafsnit i Luton var der ekstase, da landsholdsspilleren tog den særdeles omtalte rekord kun 40 sekunder inde i opgøret.

»Det er en sindssygt speciel historie, han har skrevet, og ikke noget, der sker hver dag.«

»Når de spiller ude, så sidder vi blandt away-fansene, og de var jo lige så høje på Rasmus' lykke, som jeg var i søndags, og det var bare fedt,« siger den stolte far, der efterhånden er begyndt at blive genkendt blandt fansene, for han – og mor Kirsten – er der, så ofte tiden tillader det.

For tiden skal nemlig gå op, når man er forældre til to andre talentfulde spillere i form af tvillingeparret Oscar og Emil i FC København.

Og derfor er det dilemmafyldt – og en til tider stressende tilværelse – at være forældre til sådan en trio.

Rasmus i United, Oscar, der mere end banker på til startopstillingen i FCK, og Emil, som i disse dage er med U19-landsholdet sydpå.

»Oscar startede jo inde i søndags, så det var heldigvis okay timing i forhold til Rasmus' kamp. Jeg kunne nå at se Oscar og få det meste med, inden jeg fik problemer med forbindelsen, så jeg ringede hjem til Kirsten og fik opdateringer, før Rasmus spillede.«

»Så jo, det kan være stressende, men samtidig er det super sjovt. Vi vil gerne følge alle tre, når de spiller, så når kampene falder sammen i weekenden, så er det et stort problem for mig og drengenes mor,« fortæller Anders Højlund.

Han er den, der tager sig af de fleste rejser rundt i verden for at følge sønnerne.

»Jeg rejser meget rundt og tager den hårde tørn ved at rejse rundt, og mor tager den mere usynlige,« siger han indledende med et grin, der ikke lader nogen tvivl være tilbage om, at han næppe har den hårdeste tørn af forældrene.

Han uddyber om, hvordan familien følger de tre stortalenter på deres vej i fodboldens verden:

»Drengenes mor skulle også have været i Luton, men da Oscar fik at vide, han skulle starte inde, blev hun hjemme.«

»Det handler i vores liv om at gøre de små ting. Vi overlader ikke noget til tilfældighederne, og kan vi feje alle de små sten væk fra vejen, så gør vi det – men hun døjede så også med lidt sygdom, og Oscar kan jo også sagtens selv klare sig,« fortæller far Højlund, som fortsat har Oscar boende hjemme, mens Emil er flyttet ud.

Og Rasmus?

Ja, han er som bekendt godt i gang med at slå sit navn fast i den allerstørste liga i verden.