Efter mere end syv uger på dansk grund, er Christian Eriksen atter tilbage i Italien.

For ifølge B.T.s oplysninger befinder Eriksen sig lige nu i Milano, hvor han tirsdag har haft et hemmeligt møde om fremtiden.

Her mødtes den danske stjerne nemlig med Inters sportsdirektør, Giuseppe Marotta.

B.T. kan ligeledes fortælle, at der her blev snakket fremtidsplaner for Eriksen, men hvad de konkret skal indeholde, det er Inter fortsat i gang med at klarlægge.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Efter en sommer sammen med familien er Christian Eriksens fodboldfremtid derfor gået ind i en ny fase.

Siden den danske landsholdsstjernes faldt om med hjertestop under EM-kampen mod Finland 12. juni, har Inter-spilleren holdt sig ude af mediernes søgelys og samtidig fået ro til at komme sig af sin italienske arbejdsgiver.

Tidligere tirsdag kunne La Gazzetta dello Sport så fortælle, at danskeren angiveligt var på vej til Milano for at mødes med sine holdkammerater på Inters træningsanlæg samt klubbens nye træner, Simone Inzaghi.

Den italienske sportsavis kunne ligeledes fortælle, at der venter Christian Eriksen flere dage med grundige undersøgelser af hjertet, så Inters læger og fynboen selv kan blive klogere på, hvad der resulterede i hjertestoppet under den første EM-kamp.

Christian Eriksen delte tre dage efter sit kollaps et billede fra sygesengen. Foto: DANISH FOOTBALL ASSOCIATION Vis mere Christian Eriksen delte tre dage efter sit kollaps et billede fra sygesengen. Foto: DANISH FOOTBALL ASSOCIATION

Det er nemlig det helt afgørende og næste skridt i forhold til danskerens fremtid, efter han har fået indopereret en såkaldt ICD-enhed i brystet – en slags pacemaker.

Inters læger skal blandt andet fastslå, hvis det overhovedet er muligt, om det var en virus i hjertet, der var årsagen til kollapset, eller om der var tale om en hjertefejl.

Uanset udfaldet af undersøgelserne, er det uvist, om den 29-årige midtbanespiller ønsker at fortsætte fodboldkarrieren efter den forfærdelige aften i Parken.

Hvis ja, så kan det dog blive meget svært for danskeren at få tilladelse til at spille videre i Serie A, hvis han skal beholde ICD-enheden.

Det har den tekniske videnskabelige komité i Serie A allerede oplyst.

For i protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det tydeligt beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis en elitesportsudøver har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer.

Det kan dog komme til at tage flere måneder, før der ligger en endelig beslutning.

Ifølge La Gazetta dello Sport kan der nemlig gå op til 6-8 måneder, før Inter har det fulde billede af Eriksens tilstand.