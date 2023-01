Lyt til artiklen

Som teenager var han nomineret til Tuttosports prestigefyldte Golden Boy-pris, og i sommeren 2018 blev han solgt til Dynamo Kiev for 30 millioner kroner.

Nu kan han være på vej hjem.

B.T. har i den seneste tid hørt Mikkel Duelunds navn blive nævnt i Superliga-miljøet, og han er selv åben for at vende retur til Danmark.

»Ja, jeg kunne godt skifte til Superligaen, men jeg ved endnu ikke, hvad der skal ske. Jeg føler bare, at jeg trænger til nye udfordringer, og der arbejdes med flere interessante muligheder,« siger Mikkel Duelund.

Han er i øjeblikket på en lejekontrakt i NEC Nijmegen sæsonen ud, men der ønsker han ikke at være mere, hvis han kan slippe for det.

»Jeg har bedt NEC om at få lov at skifte klub, for jeg har simpelthen brug for en ny start. Der er ingen problemer med skader, og jeg er i god form – også i for god form til ikke at starte fast for mit hold, men der er mange ting, der spiller ind,« siger han og uddyber:

»Sådan er fodbold, selv om det er frustrerende. Det er for eksempel svært at være lejespiller, for naturligvis kan en klub vælge at satse mere på sine egne, faste spillere, hvor de kan tjene penge på et salg, end på én, der kan være væk igen snart. Jeg forstår godt mekanismerne, men det er bare ikke en perfekt situation for mig,« siger Mikkel Duelund, der har kontrakt med den ukrainske storklub Dynamo Kiev til sommer.

Derfor synes næste klub at være en helt ny destination for den 25-årige dansker.

»Krigen i Ukraine har gjort det umuligt for mig at vende hjem til min egen klub, Dynamo. Jeg har været lidt strandet på den måde og tog derfor en ny sæson i NEC. Sæsonen startede fantastisk, men forskellige forhold har gjort, at det er fladet ud. Nu vil jeg gerne spille mere og udelukker intet. Så jeg vil gerne væk her i vinduet og prøve noget nyt.«

Mikkel Duelund spillede indtil oktober mere eller mindre fast for NEC Nijmegen, men er i de seneste fem kampe kun blevet brugt én gang som sidsteminutsindskifter.

Det er blevet til et mål og to assister, og nu vil han væk.