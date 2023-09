De er de absolut mindste af de mindste.

Faktisk er der hele 189 pladsers forskel på FIFAs verdensrangliste mellem Danmark og San Marino.

For aftenens gæster i Parken ligger på 208.-pladsen – som absolut nummer sjok – og Danmark er placeret som 19'er på den senest offentliggjorte rangliste fra juli.

Derfor er heller ingen tvivl om, at Danmark torsdag aften går ind som favoritter til hjemmekampen mod miniputten fra San Marino. Faktisk har favoritværdigheden aldrig været større.

»For San Marino er hver kamp svær. Men før enhver udfordring er der håb for, at vi kan gøre det godt,« siger Elia Gorini, journalist i San Marino til B.T, og fortsætter:

»Men vi ved, at det er meget svært. Alle kampe starter med 0-0, så intet er umuligt, men alt skal være perfekt for San Marino, mens Danmark skal have en dårlig aften,« erkender Elia Gorini om håbet for bare en smule sanmarinesisk succes i parken.

Danmark og San Marino har aldrig tidligere stået over for hinanden.

Så hvem er det, de danske stjerner som Simon Kjær, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel i aften står overfor?

Kvaliteten er mildt sagt en anden end hos Hjulmands verdensklassetrup. Faktisk har ikke en eneste fodbold som primær beskæftigelse.

»På holdlisten er der ikke professionelle. 16 spillere spiller i Compionato Sammarinese (San Marinos 'Superliga),« forklarer Elia Gorini og sætter ord på spillernes hverdagsliv.

»Det er studerende og almindelige arbejdere.«

Alligevel er der masser af erfaring mod store nationer.

»Vi har ikke stjerner, men vi har spillere med meget international erfaring. For eksempel er der spillere med mange kampe som Matteo Vitaioli, Mirko Palazzi, Aldo Simoncini og Aldofo José Hirsch,« siger Elia Gorini.

Skulle miniputnationen med sine blot 33.000 indbyggere levere deres absolut største overraskelse og tage point fra Danmark, vil det på alle måder være en historisk aften for republikken tæt ved den adriatiske kyst.

Sidst, San Marino vandt en landskamp, var i 2004. Alligevel bæres landsholdstrøjen med den største stolthed.

»San Marino er et lille land med 33.000 indbyggere. Landsholdet er en stolthed og børn drømmer om at bære den blå-hvide trøje,« siger Elia Gorini.

Danmark og San Marino spiller 20:45 i Parken og du kan følge opgøret mod miniputnationen live på bt.dk.