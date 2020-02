Det er løgn!

Så tydeligt slår Martin Braithwaite og hans agent, Hasan Cetinkaya, det fast i forbindelse med en historie, der florerede i både danske og spanske medier, inden angriberen havde sat sin fod på catalansk jord torsdag.

Det forlød, at fordi Barcelonas sportsdirektør, Eric Abidal, ikke havde Braithwaite højest på sin liste over erstatninger for langtidsskadede Ousmane Dembélé, gik han kun med til at opfylde træner Quique Setiéns ønske om at hente Braithwaite, hvis der blev indføjet en klausul i kontrakten, så danskeren vil være fortid i Barcelona allerede til sommer.

Samtidig skulle Hasan Cetinkaya ifølge spanske kilder til disse historier have bøjet for sig dette krav for at få handelen til 135 millioner kroner til at gå op.

Hasan Cetinkaya og Martin Braithwaite afviser begge, at der er skrevet under på en klausul, der gør, at Barcelona vil sælge ham allerede til sommer. Vis mere Hasan Cetinkaya og Martin Braithwaite afviser begge, at der er skrevet under på en klausul, der gør, at Barcelona vil sælge ham allerede til sommer.

B.T. har spurgt både Hasan Cetinkaya og Martin Braithwaite om det vilde rygte, og svarene kommer så prompte og med tilpas hævede stemmer, at man ikke kan være i tvivl om, at det har været et irritationsmoment for dem.

»Det er komplet bullshit. Selvfølgelig har hverken Martin eller jeg skrevet under på, at han skal væk igen til sommer. Der er en frikøbsklausul på ham (300 millioner euro, red.), og den har alle læst om, tror jeg,« siger Hasan Cetinkaya og tilføjer:

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor han skulle smutte allerede til sommer. Han har allerede vist i sin første kamp, at han hører til på det her plan. Han er en maskine. Selvfølgelig kan alt ske i fodbold, men lige nu er Martin Braithwaite Barcelona-spiller i de næste fire et halvt år. Jeg ved godt, at en masse mennesker og medier er i chok over det her skifte, fordi ingen troede på det – ud over mig,« siger Cetinkaya.

Martin Braithwaite understreger, at han ikke ville have bundet sig på en langvarig kontrakt, hvis sådan en betingelse havde eksisteret i aftalen.

»Nej, det har jeg heller ikke skrevet under på. Så havde jeg ikke skrevet med dem i fire et halvt år, så der er ikke noget dér. Jeg er kommet for at blive. Længere er den ikke,« siger Martin Braithwaite, der intet problem har med at være udskreget til blot at være en lappeløsning blandt Barcelonas gigantiske stjerner.

»Det har jeg det fint nok med, for det giver mig muligheden for at vise mig frem. Lige meget hvordan du vender og drejer det, er mit skifte hertil positivt,« erklærer han og fortæller, at han som dansker er stolt af at lande så lang en kontrakt i en verdens største klubber:

»I Danmark har vi en tendens til at pakke tingene ind. Vi må ikke drømme for meget, og hvis der er en, der gør det, skal vi lige have ham ned igen. Men måske skulle vi kigge mere på, hvordan vi kan løfte landet. Det vil jeg gerne gøre, og jeg er stolt over at repræsentere Danmark i Barcelona. Rigtig stolt,« siger han og uddyber:

»Om folk synes, det her skifte er godt eller ej, er jeg ligeglad med, for jeg ved, hvad det betyder for mig og min familie. Jeg har en lille kerne hos mig og har ikke brug for bekræftelse. Slet ikke udefra. Jeg er ikke en person, der har brug for mange mennesker i mit liv, og du kan alligevel ikke stole på alle,« slutter Martin Braithwaite, som ifølge samme medier, der skabte dette rygte om en tidlig exit, kun havde skrevet under på tre et halvt år med Barcelona.