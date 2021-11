Kasper Hjulmand har afvist, at han er på vej til Premier League-klubben Aston Villa, som han ellers er rygtet til, men at landstræneren har kvaliteterne til at styre et mandskab på den hylde, er Andreas Christensen slet ikke i tvivl om.

Chelsea-stjernen har haft en række store managernavne som Antonio Conte, Maurizio Sarri og Thomas Tuchel i Chelsea, og for forsvarsspilleren står Kasper Hjulmand helt oppe blandt de bedste trænere, han har haft.

»Han står utroligt højt, jeg kan godt forestille mig, at der er nogle, som vil have ham,« siger Andreas Christensen.

Den 25-årige Premier League-stjerne mener, at Aston Villa har set rigtigt, hvis de har Hjulmand på en topliste over afløsere for fyrede Dean Smith:

»Han er dygtigt fagligt og har mange gode ideer. Personligt kan jeg se, at han har mange ideer, der gentager sig fra klubben af, så det kan jeg sgu godt forstå,« lyder det fra 'AC', som fortsætter:

»På den anden side håber jeg, at han bliver her, og det tror jeg egentlig også, at han gør. Han er først lige startet og har en masse at opnå med det her hold, føler jeg, så jeg håber, at han bliver.«

»Jeg føler, at det er nemt at komme tilbage, for jeg føler, at der er mange ideer, der går igen fra klubben af. Og der går det meget godt i hvert fald, så for mig ville det være perfekt,« siger Andreas Christensen med et håb om, at Hjulmand fortsætter sit landstrænerjob.

