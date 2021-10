»Det er virkelig et tab for sporten og for alle, der kendte ham.«

Ordene kommer fra Sir Alex Ferguson i kølvandet på tirsdagens triste nyhed om, at trænerlegenden Walter Smith er død.

En mand, han selv havde tæt inde på livet, og derfor er den tidligere Manchester United-manager da også dybt berørt, fortæller han til den engelske klubs hjemmeside.

»Jeg er virkelig knust. Walter var en særlig person. Han kæmpede mod sygdommen med stort mod. Han var en af mine rigtig gode venner i mange år, jeg havde ham som min assistent i United i 2004, og han var også min assistent, da Skotland var med til VM i 1986.«

Walter Smith blev 73 år gammel. Han har kæmpet med sit helbred, siden han i foråret blev indlagt og opereret.

Sir Alex Ferguson forklarer, hvordan Walter Smith var en mand, der havde stor betydning for ham rent sportsligt. Også selvom det ikke var lang tid, de fik sammen i Manchester United.

»Han var fantastisk. Jeg mistede Carlos Qieroz til Real Madrid og vidste, jeg skulle bruge en assistent. Så jeg ringede til Walter, og han kom med det samme for at hjælpe i seks måneder. Vi vandt FA Cuppen mod Millwall. Han havde en fantastisk omgang med mennesker, fordi han var god til at lytte, det var en af hans største styrker,« fortæller den tidligere United-manager.

»Han lyttede og udviste interesse for mennesker, han hjalp alle, han kunne. Jeg sender mine dybeste kondolencer til hans kone Ethel og hans to sønner Neil og Steven. Jeg kommer virkelig til at savne ham,« siger Ferguson desuden.

Det var også Walter Smith, der i sin tid hentede Brian Laudrup til den skotske klub Glasgow Rangers. Og i 2012 var det Walter Smith, der indlemmede danskeren i fodboldens Hall of Fame ved Dansk Fodbold Award i Cirkusbygningen.

»Han var et unikt menneske som manager, og han betød sindssygt meget for mig i min karriere,« fortalte den danske landsholdsstjerne blandt andet til B.T. tirsdag.