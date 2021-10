Er du film- og serieglad, og har du abonnement på HBO Nordic, så er der der gode nyheder på vej.

26. oktober bliver HBO Nordic nemlig erstattet af HBO Max, som tilbyder et væld af indhold fra både HBO, Warner Bros, DC, Max Originals og Cartoon Network.

Alt sammen samlet på et sted, vel at mærke.

Ved et digitalt lanceringsevent præsenterede HBO Max tirsdag deres nye platform.

Her kunne det blandt andet fortælles, at man som kunde hos HBO kan se frem til at kunne sætte premierefilm fra Warner Bros på derhjemme blot 45 dage efter, at filmene har haft premiere i de danske biografer.

Samtidigt kan du glæde dig over, at abonnementstjenesten bliver billigere. Det skriver HBO i en pressemeddelse.

HBO Max tilbyder nemlig et helt års abonnement til en pris tilsvarende blot otte måneder.

Hvis man ikke vil binde sig til et helt år, er den månedlige pris på 79 kroner – modsat de 99 kroner, et HBO-abonnement hidtil har kostet.

Udover det, vil der også være et starttilbud for nye kunder, der bliver annonceret 26. oktober, før HBO Max sætter sejl.

Streamingtjenesten bliver til en start tilgængelig i intet mindre end 27 lande i Europa.