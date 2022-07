Lyt til artiklen

For mere end fem år siden gik Ann Patricia Christiansen bort – 78 år gammel efter længere tids sygdom, som aldrig blev offentligheden bekendt.

Men først nu er 'Familien fra Bryggen'-matriarken bedst kendt som Mopper blevet stedt til hvile, hvilket du kan se i videoen øverst i artiklen.

Hendes aske nåede ellers vidt omkring – stik imod lovens ord.

Moppers jordiske rester har stået i en urne hjemme ved datteren Linse Kessler og i en Tupperware-bøtte i barnebarnet Stephanie 'Geggo' Karma Salvarlis køkkenskuffe.

På Moppers gravsten står skrevet: 'Vi elsker dig så højt. Ann Patricia. Vi savner dig helt vildt. Vi ses igen - din bolsjehoved. Bobs to the Bobs.' Foto: Viaplay Vis mere På Moppers gravsten står skrevet: 'Vi elsker dig så højt. Ann Patricia. Vi savner dig helt vildt. Vi ses igen - din bolsjehoved. Bobs to the Bobs.' Foto: Viaplay

Halvdelen af asken blev spredt i Moppers engelske hjemstavn Dorset, mens resten skulle ryge i den danske hjemstavns havn på Islands Brygge ud for værtshuset Haraldsborg.

Sågar blev lidt af asken pustet ind under dørkarmen i Moppers gamle lejlighed, så hun kunne »spøge«.

Men nu er Ann Patricia Christiansens jordiske rester sat i jorden.

For tidligere på sommeren blev en urne med Moppers aske sat i jorden på en gravplads nær Islands Brygge.

Linse og Geggo og graveren til Moppers urnenedsættelse. Foto: Viaplay Vis mere Linse og Geggo og graveren til Moppers urnenedsættelse. Foto: Viaplay

Det ser man i torsdagens sæsonafslutning på 'Familien fra Bryggen'.

»Så kom dagen, hvor Mopper skal i jorden – nok en lille smule imod hendes vilje. Men sådan er det, hun er sgu nok ligeglad,« fortæller en grinende Linse Kessler i afsnittet.

Efterfølgende mødes hun med den lokale kirkes graver, der fortæller om, hvordan 'begravelsen' skal foregå.

»Det var faktisk Geggos idé at få et gravsted. Jeg synes, det er en fantastisk idé, jeg bliver mere og mere glad for den. Den ro, der er herovre – i det hele taget, så er det bare alletiders,« svarer Linse Kessler tilbage.

Linse Kessler med billedet af sin mor, Ann Patricia 'Mopper' Christensen. Foto: Viaplay Vis mere Linse Kessler med billedet af sin mor, Ann Patricia 'Mopper' Christensen. Foto: Viaplay

For det bliver hendes datter – og Moppers barnebarn – Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli, der får lov at sætte urnen i.

Begravelsen foretager de to sammen.

»Jeg har savnet en afslutning, jeg har savnet at få lagt låg på og få sagt ordentligt farvel til Mopper. Jeg føler, og jeg ved, at det her bliver afslutningen på min sorgproces, som jeg jo er blevet rigtig meget bedre til at håndtere, men som jeg stadig ikke helt har låg på, og det tror jeg, jeg får på den her måde,« forklarer Geggo til kameraet.

Men Linse Kessler forventer også, at hun vil få gavn af, at Mopper nu har et gravsted.

»Jeg er sikker på, at det kan et eller andet for mig, at jeg kan ligesom fokusere og tænke: Nu går vi derover! Så tager jeg en kaffe med i mit krus der, og Bennie får en godbid, og så sætter vi os der og hygger lidt,« siger Linse Kessler, der har den trebenede hund Bennie.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra både Linse Kessler og Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.