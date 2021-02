»Jeg er vant til at udstille mig selv. Nu tænkte jeg, at jeg ligeså godt kunne få noget ud af det,« griner Luna Munk.

Det er hendes økonomiske ruiner, der er omdrejningspunkt i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'. Hendes overforbrug og gæld på over 800.000 kroner, der skal agere underholdning for seerne.

Alligevel gjorde den 28-årige enlige mor til tre sig ikke de store tanker, før hun meldte sig til programmet.

Som deltager i 'De unge mødre' gennem fem sæsoner og med mere end 20.000 følgere på Instagram er hun nemlig vant til at lukke fremmede helt ind i sit liv. Vant til, at folk måler og vejer hende:

»Jeg er jo allerede for længst blevet dømt,« fortæller hun og tilføjer, at hendes deltagelse i TV3-programmet allerede har resulteret i en underretning til kommunen.

Den tager hun ikke så tungt. På Instagram sender hun da også bare en fuckfinger afsted til den anonyme underretter.

Det er ikke første gang, det er sket, og kommunen har ikke tidligere fundet noget at komme efter, fortæller hun.

»Hele fordømmelsesaspektet er heldigvis noget, der udvikler mig. Det får mig til at tænke: 'Hvem er jeg, og hvad kan jeg?'«

»Jeg ved jo, hvad der er rigtigt. Andre ser bare et program på 40 minutter.«

Hun er bevidst om, at man risikerer at få et par dask, når man selv sætter rumpen i klaskehøjde.

Eksempelvis, når man taler åbent om langtidsamning, morkroppen og dårlig økonomi.

»Jeg har fået mange hårde ord med på vejen. Men jeg føler mig styrket, selvom det er sårbart.«

Styrke til trods planlægger hun at undgå kommentarspor på Facebook – de grimme ord og dømmende fraser.

Hun vil anbefale andre at gøre det samme, hvis de overvejer at deltage i programmet – eller andre programmer.

»Det kræver en ordentlig psyke. Hvis man er det mindste sårbar, skal man lade være.«

»Kan man ikke abstrahere fra andres holdninger, bliver man sindssyg,« fastslår randrusianeren.

Luna Munk har veninden ved sin side, da eksperterne konfronterer hende med den samlede gæld.

Det er ikke, fordi hun ikke selv oplevede det som sårbart at være med. For det var det. Men det var også nødvendigt, hvis hun ville have styr på økonomien.

Direkte adspurgt, hvorfor hun valgte at være med i tv-program i stedet for at gå i banken, forklarer hun:

»Jeg følte simpelthen ikke, jeg selv kunne få overblikket. Der var for mange kreditorer, for mange lån fordelt over for mange år. Det ville være en umulig opgave for mig,«

»Jeg havde allerede talt med min bank om problemet, men her skulle jeg selv finde frem til alle kreditorerne. Derfor var min bedste mulighed 'Luksusfælden'.«

Luna Munk får hjælp af sine Instagram-følgere og veninder, da eksperterne bad hende sælge ud.

I programmet hører man, at den 28-årige mor fra Randers skylder i alt 821.000 kroner væk.

Med eksperternes hjælp blev der dog skabt lys for enden af tunnelen. Skabt rum til et liv trods gæld.

Og det går godt, fortæller Luna Munk, der er taknemmelig for hjælpen.

Hun fortryder bestemt ikke sin deltagelse. Den betragter hun egentlig bare som en naturlig del af sin facon.

Den del, der gør sig i at bryde tabuer. I tv og på Instagram. På trods af periodevis fordømmelse.

»Jeg føler, jeg får meget ud af det og udvikler mig. Jeg får noget ud af at interagere med andre mennesker, dele holdninger og opleve, at der er nogen, der ser op til mig.«

»At jeg har en indflydelse.«