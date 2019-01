Reality-hunken har gennemgået lidt af en forandring.

Den 23-årige Jacob Dahl Fosvald fra Helsingør tonede frem på skærmen i TV3-programmet ‘Love Island’, hvor kærligheden blomstrede mellem ham og Nathalie.

Efter hjemkomsten til Danmark viste det sig dog, at de to ikke passede helt så godt sammen, som de ellers troede, og de stoppede derfor deres flirt. Nu er Jacob derfor tilbage i et nyt datingprogram for at finde sig en sød pige – nemlig Viafree-programmet ‘Kys eller Cash’.

Her kommer han på date med den 23-årige Malou Cheanne og et par sandheder kommer på bordet. Det viser sig, at Jacob på ét år tog 35 kilo på og tabte det hele igen.

»Jeg havde altid været meget slank, men så flyttede jeg hjemmefra med en kammerat, og så røg det bare på. Det er svært for en selv at se det, og jeg kunne først se det, da jeg vejede 108 kilo,« forklarer Jacob i programmet.

Det er i dag tre år siden, han begyndte sit ekstreme vægttab og gik fra 108 kilo til 78 kilo på blot fire måneder.

Se de vilde før-og efter-billeder af Jacob her.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk