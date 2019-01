DR holdt tirsdag pressemøde, hvor de som noget helt nyt præsenterede årets kommende tv-programmer.

Ud over et glædeligt gensyn med programmer som 'Alene i vildmarken' og 'Forsvundne arvinger' kan danskerne se frem til en lang række helt nye programmer, som DR håber, danskerne vil tage godt imod.

DR's helt store satsning bliver 'Maddysten', som kommer på DR1 til marts.

Et tv-program, der læner sig op ad det succesfulde program 'Den store bagedyste', og som også har Timm Vladimir i værtsrollen.

Timm Vladimir skal være vært på DR's nye madprogram 'Maddysten'. Foto: DR Vis mere Timm Vladimir skal være vært på DR's nye madprogram 'Maddysten'. Foto: DR

»Vi kender allesammen det med, at man laver mad sammen i familien, hvor nogle vil synes, det er hyggeligt, og andre vil tænke 'nu kvæler jeg dig, mor',« sagde Timm Vladimir på pressemødet, som blev afholdt i Debatten-kulissen.

»Det er en af de kvaliteter, der er ved programmet - at vi ser på nogle familier, der elsker at lave mad sammen, men så er det klart, at der kommer familiekonflikter indimellem.«

Timm Vladimir forventer, at de, der nyder at se 'Bagedysten', også vil blive tilhængere af 'Maddysten'.

»Konkurrenceaspektet er også med i programmet ligesom i 'Bagedysten'. Og så tror jeg, flere kan relatere til det, fordi alle jo spiser mad. Mad er jo trods alt noget, som folk har mere mellem hænderne end kage,« siger Timm Vladimir til B.T., som ud over at skulle agere som vært på programmet skal være dommer sammen med Louisa Lorang og Dak Wichangoen.

Huxi Bach får sit eget talkshow på DR2. Foto: DR Vis mere Huxi Bach får sit eget talkshow på DR2. Foto: DR

Også Huxi Bach får sit helt eget 'søndags-satire-program', som han selv kalder det. Programmet hedder 'Ugen plus det løse' og er planlagt til at skulle sendes hver søndag på DR2 til februar.

»Der kommer ingen gæster ud over dem, der markerer sig i ugens løb - på godt og ondt. Vi vil gå en klassisk satirevej, hvor vi vil udstille det absurde, hyklerne og dem, der er dobbeltmoralske,« sagde Huxi Bach på pressemødet.

»Og så vil vi se på, hvad der er sket i ugen på det lidt mere tidsaktuelle plan - for eksempel religion, klima og sundhed.«

Også DR3 kommer til februar med et helt nyt program, 'Klikerne'.

»Det er en reportage med ægte unge mennesker, der går i 3.g,« sagde Michelle Mantley, redaktør på DR Ung.

»Programmet handler om gruppedannelse og sociale relationer, som er vigtigt for de unge og alle de dynamikker, der er, når man tilhører en gruppe og skal leve op til folks standarder, og når man skal have nogle at spise sammen med i kantinen,« sagde Michelle Mantley.

'Danmarks bedste portrætmaler' er også et program, danskerne har kunnet se før. Sidste år sendte DR den første sæson, og i øjeblikket kan man se den anden sæson.

Et program, som Birthe Kjær har nydt stor glæde af at være med i.

Birthe Kjær er blandt dem, der får lov at blive portrætteret af fire kunstnere i DR-programmet 'Danmarks bedste portrætmaler'. Foto: DR Vis mere Birthe Kjær er blandt dem, der får lov at blive portrætteret af fire kunstnere i DR-programmet 'Danmarks bedste portrætmaler'. Foto: DR

»Det er jo dejligt, der er bud efter mig. Jeg kan godt lide at lave tv,« sagde Birthe Kjær med et stort smil til B.T.

I programmet skal fire forskellige kunstmalere forsøge bedst muligt forsøge at portrættere hende.

Lørdag den 23. februar sender DR også årets Melodi Grand Prix. Noget, Birthe Kjær i den grad ser frem til, og som hun har en helt speciel regel for, hvordan hun skal se.

»Jeg kan godt lide at se det alene. For så får jeg alle detaljer med. Når man sidder med nogle andre og ser det, så snakker og kommenterer de, så jeg ikke hører detaljerne. Så, jeg skal sidde alene og se det.«